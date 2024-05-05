Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesi sattıklarını açıkladı. Buffet'ın elinde bu devasa satışa rağmen hala Türkiye'deki en değerli şirketin 10 katı değere yakın Apple hissesi bulunuyor.

Apple'ın halihazırda en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway, geçtiğimiz günlerde yılın ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Rapora göre dünyanın en zengin 10 isminden biri olan Warren Buffett'ın kurucusu ve patronu olduğu şirket, milyarlarca dolar değerinde Apple hissesi sattı. Apple hisselerinin son aylarda gerileme trendinde olması ve Buffett'ın methiyeler düzdüğü Apple'dan kısmen vazgeçmiş olması olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Konunun neden önemli olduğunu daha net bir şekilde şöyle açıklayabiliriz: Apple'ın güncel piyasa değeri 2,8 trilyon dolar civarında. Berkshire Hathaway elinde ise milyarlarca dolarlık satıştan sonra dahi 790 milyon adet Apple hissesi bulunuyor ki bu hisselerin toplam değeri 144 milyar dolar civarında. Rapora göre Berkshire'ın sattığı Apple hissesi miktarı ise 100 milyon adet civarında ki bunların toplam değeri de yaklaşık 18 milyar dolar. Bu değerin ne kadar büyük olduğunu şöyle açıklayabiliriz: Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Türk Hava Yolları'nın güncel piyasa değeri 13 milyar dolar civarında.

Warren Buffett, Apple hisselerini neden sattıklarını da açıkladı

*Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett

Her şeyden önce şu bilgiyi vermek gerekiyor ki Warren Buffett, aslında teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya çekinceli bakan bir kişi. Ancak Apple'ı güçlü bir fiyatlandırmaya ve sadık tüketici kitlesine sahip bir "tüketim şirketi" olarak gördüğünden yatırım yapmaktan çekinmiyor ve hem Apple'a hem de CEO Tim Cook'a defalarca kez büyük övgülerde bulunmuştu. Peki Buffett, bu kadar övdüğü bir şirketten milyarlarca dolarlık yatırımını neden çekti?

Warren Buffett, rapor ile ilgili olarak hissedarlarla yapmış olduğu soru-cevap etkinliği sırasında Apple hisselerinin satışına gerekçe olarak vergileri gösterdi. Yatırımcılarına "Apple hisselerindeki satışın size etkisi olacağını sanmıyorum" diyen Buffet, satış ile gelecekteki daha büyük bir vergi yükünden kaçınmaya çalıştıklarını söyledi. CNBC'ye göre Tim Cook, Berkshire'ın söz konusu hisse satışından haberdardı ve satıştan sonra dahi şirketin yatırımcılarından biri olmasından memnun olduklarını ifade etti.