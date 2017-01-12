Bir Excel Tablosunun Sonuna Kaç Dakika Sonra Ulaşılır?

Hobbs isimli YouTuber, Excel tablosunun sonuna yalnızca yön tuşlarını kullanarak kaç dakika sonra ulaşabileceğine dair bir deney yaptı.

İçerisinde binlerce harf ve rakamın bulunduğu bir Excel tablosunun olduğunu düşünün. Bu programı kullananlar, tablonun en sonuna birkaç kısayol kullanarak kısa süre içerisinde ulaşılacağını bilirler. Fakat yalnızca yön tuşlarını kullansaydınız, bu işlem kaç dakikada sürerdi?

YouTube kullancısı Hobbs, Excel tablosunun sonuna yön tuşlarını kullanarak kaç dakikada varacağına dair bir deneme yaptı. Peki bu işlem ne kadar sürdü dersiniz? Tam 9 saat 36 dakika! Deneyi bitirdikten sonra tablonun en alt kısmına bakan YouTuber, son satır numarasının 1.048.576 olduğunu gördü.

Deney sırasında enerji içeceği tüketmek, kuru yemiş yemek, kitap okumak ve Paddle Ball oynamak gibi aktivitelerde de bulunan YouTuber’ın 2.5 dakikalık hızlandırılmış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.