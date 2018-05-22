Bütçe Dostu Alcatel 3V'nin Fiyatı ve Özellikleri Duyuruldu

Orta segment hedefiyle üretilen Alcatel 3V, Amerika Birleşik Devletlerinde geçerli uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

Bugünlerde hızlı bir atak ile akıllı telefon piyasasında kendine yer bulmak isteyen Alcatel; orta segment, uygun fiyat konsepti ile atılım yapmayı planlıyor. Şirketin piyasaya çıkaracağı cihazlardan en medyatiği olan Alcatel 3V’nin fiyatı resmi olarak belirlenmiş durumda.

Önümüzdeki hafta 6 inçlik 18:9 Full HD ekranı ile Amazon’dan satışa sunulacak Alcatel 3V’nin 149 dolarlık uygun bir fiyat ile piyasaya sürüleceği kesinleşmiş durumda. İçerisinde dört çekirdekli MediaTek MT8735A 1.45GHz işlemci, 2GB RAM ve 16GB veya 32GB genişletilebilir depolama alanı bulunan cihaz, dönemin cihazlarıyla rekabet edebilmek için trende uyarak ince çerçeveli bir yapıda olacak.

Alcatel 3V’nin kamera konfigürasyonunda ise bizleri kamera konsepti karşılıyor. Cihaz ana kamera olarak 12MP’lik bir arka kameraya sahip olmasının yanında, günümüzde hızla popülerlik kazanan ‘bokeh’ akımını destekleyen ve çektiğimiz fotoğraflara yeniden odaklanmamızı sağlayacan 2MP’lik işlevsel ikinci arka kamerayı da barındırıyor. Diğer yandan 5MP’lik ortalama bir selfie kamerası da cihazda yerini almış durumda. 3.000mAh bataryası ile ideal bir bataryaya sahip olan Alcatel 3V, kutusundan Android 8.0 Oreo kurulu olarak çıkacak. Alcatel 3V'nin ülkemizde fiyatının ne olacağına dair henüz bir ipucu bulunmuyor, ancak rahatlıkla genel ortalamaya nazaran daha uygun bir fiyat etiketiyle satılacağı tahmininde bulunabiliriz.