Apple'ın iOS 18 ile kullanıcılara sunacağı 3 yapay zekâ destekli özellik gün yüzüne çıktı. Bu özellikler, Siri, Safari ve Spotlight Arama'da kendini gösterecek.

Sonbaharda kullanıma sunulması beklenen iOS 18, iPhone sahipleri için yeni bir devrin başlangıcı olacak. Zira bu işletim sistemi ile Apple'ın geliştirdiği yapay zekâ destekli özellikler, ilk kez kullanıcılara ulaşacak. Gelen son haberler, yeni işletim sistemiyle iPhone sahiplerine neler sunulacağını gözler önüne seriyor.

Apple Insider, konuya aşina kişilere ulaşarak iOS 18'in yapay zekâ destekli 3 özelliğini gün yüzüne çıkarmayı başardı. Edinilen bilgilere göre yeni işletim sistemi, daha çok kullanıcı deneyimini iyileştirecek yapay zekâ destekli özelliklerle donatılacak. Peki bu özellikler neler?

Siri ve Safari, içerik özetlemesi yapabilecek

Apple Insider'ın ulaştığı bilgilere göre Apple, Siri ve Safari için etkili bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, her iki yazılımın da içerikleri özetlemesine imkân tanıyacak. Yani ChatGPT'nin sunabildiğine benzer bir deneyim, çok yakında Siri ve Safari'de de bulunacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı bir diğer yapay zekâ özelliği ise Spotlight Arama ile ilgili. Edinilen bilgilere göre bu hizmet, yapay zekâ desteği ile daha akıllı bir hâle getirilecek. Öte yandan; bu hizmet Takvim uygulaması ile de entegre bir şekilde çalışmaya başlayacak.