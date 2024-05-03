Alışveriş mağazalarında, havalimanlarında, metro ya da benzeri yerlerde yürüyen merdivenleri sıkça kullanıyoruz. Ve basamakların iki yanında duran fırçalar da mutlaka dikkatimizi çekmiştir. Peki bu fırçalar gerçekten ne işe yarıyor?

Çoğu kişi bu fırçaların ayakkabılarımızı temizlemek için olduğunu düşünebilir, hatta ben de böyle durumlara şahit oldum :) Ancak gerçek işlevi bundan çok farklı.

İki yanda duran o fırçalar, güvenliğe katkı sağladığı gibi yürüyen merdivenin mekanizmasının sorunsuz bir şekilde çalışmasında büyük rol oynuyor.

Yürüyen merdivenleri her gün binlerce kişi kullanıyor. Basamaklarda pek çok kir, toz ve yabancı madde birikebiliyor.

İşte bu noktada fırçalar, yürüyen merdivenin kenarlarını sürekli olarak süpürerek toz ve çöplerin birikmesini engelliyor. Fırçalar olmasaydı o boşlukta birikecek bu maddeler, yürüyen merdivenin mekanizmasına düşerek mekanik parçaların çalışmasını engelleyecekti.

Diğer bir açıdan bakarsak, basamakların temizlenmesini sağlayan ve mekanizmanın kirlenmesini engelleyen bu fırçalar, yürüyen merdivenin daha temiz görünmesine de katkı sağlıyor. Yani ayakkabılarınız için olmasa bile temizlik için işe yaradığı bir gerçek.

Bir diğer sebep, güvenlik.

Fırçalar, basamakların iki yanına konumlandırılmış şekilde tasarlanıyor. Bu da insanların merdivenin sabit yan duvarlarıyla basamak arasına risk taşıyabilecek şekilde yaklaşmasını önlüyor. Ayrıca uzun elbiselerin, ayakkabı bağcıklarının buraya sıkışmasını da engelliyor.

Yürüyen merdivenlerdeki bu fırçaların kullanılması yasal bir zorunluluk.

Bir yürüyen merdiven üreticisinden aldığımız bilgiye göre, ‘Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik’ başlıklı TS EN 115 standırdında bu kuraldan bahsediliyor.

İçeriğimizi noktaladığımıza göre yorumlarda buluşabiliriz, siz de hayatınızda bir kere bile olsa o fırçaları ayakkabılarınızı silmek için kullandınız mı?

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