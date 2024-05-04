iPhone 16 serisine ait yeni maket görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüler, Apple'ın bu yıl daha ince bir MagSafe kullanmaya başlayacağını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıtması muhtemel iPhone 16 serisi telefonlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransa merkezli kılıf üreticisi ShopSystem, iPhone 16 serisine ait olduğunu iddia ettiği dört makete ait görüntüler paylaştı. Bu görüntülerde dikkat çeken bir detay bulunuyor.

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone'larda "MagSafe" olarak isimlendirdiği bir kablosuz şarj teknolojisi kullanılıyor. İşte paylaşılan maket görselleri, Apple'ın bu yıl daha ince MagSafe sistemleri kullanacağını gözler önüne seriyor.

iPhone 16 serisinin MagSafe özelliği işte böyle olacak

Apple'ın iPhone 16 serisinde daha dar MagSafe kullanacak olması, son kullanıcı için bir şey ifade etmeyecek. Ancak MagSafe destekli kılıf üreticilerinin, iPhone 16 serisi için üreteceği kılıflarda bu yeni boyutlara uyması gerekecek.

iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro'nun MagSafe alanları böyle görünüyor:

iPhone 16 serisi ile ilgili pek çok özellik gün yüzüne çıkmış olsa da MagSafe'te yapılacak değişikliklerle ilgili bilinenler oldukça kısıtlı. Daha önce birkaç kaynak, Apple'ın bu yıl itibarıyla 20W şarj desteği sunmaya başlayacağını açıkladı. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Apple'ın eylül ayında yapacağı lansmanda belli olacak.