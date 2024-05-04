Samsung, iPhone'larda Alarm Uygulamasının Bozulmasını Fena Trolledi [Video]

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Samsung, iPhone'larda Alarm Uygulamasının Bozulmasını Fena Trolledi [Video]
Samsung, iPhone'lardaki alarm uygulamasının bozulmasını ti'ye aldı. Şirket, resmî Instagram hesabından güldüren bir paylaşım yaptı.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili önemli bir sorundan bahsetmiştik. Bazı iPhone sahipleri, telefonlarının alarm uygulamasının çalışmamaya başlamasından şikâyetçiydiler. Apple da bu durumu doğrulamış, düzeltme çalışmalarına başladığını söylemiştik.

Şimdiyse bu meseleyle ilgili trajikomik bir gelişme yaşandı. Apple'ın akıllı telefon sektöründeki en büyük rakibi olan Samsung, alarm uygulamasının bozulmasını ti'ye aldı. Samsung İngiltere'nin resmî Instagram hesabından bir video paylaşıldı. Bu video, görenleri güldürdü.

Samsung İngiltere'nin paylaştığı video:

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Samsung İngiltere tarafından yapılan paylaşımda, Apple kullanıcılarına bir gönderme de yapıldı. Bu göndermede, "Samsung kullanıcıları bugün zamanında uyandı." ifadesine yer verildi. Açık konuşmak gerekirse Samsung'a kızmak için hiçbir nedenimiz yok çünkü Apple, bu fırsatı kendi eliyle en büyük rakibine verdi.
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Bakalım Apple, bu hamle karşısında ne yapacak....

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Kaynak : https://www.instagram.com/p/C6d_gc7IUbl/
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