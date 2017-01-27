Kaliforniya’da bulunan Silikon Vadisi’ndeki birçok milyonerin kıyamet günü için hazırlık yaptığı belirtildi.

Yüksek teknolojiyle ilgili sektörlerin bir araya geldiği Kaliforniya’daki ünlü Silikon Vadisi, bu sefer farklı bir haberle karşımıza çıktı. Independent’ın haberine göre buradaki zenginlerin birçoğu, gelişen yapay zekaların bir gün insanlığa karşı başkaldırabileceği korkusuyla kendilerini şimdiden korumaya almaya başlamış durumda.

LinkedIn’in kurucularından olan Ried Hoffman, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki çoğu zenginin kendisini ‘kıyamet günü’ne hazırladığı belirtiliyor. Bu kişiler arasında yer alan Facebook’un eski yöneticilerinden Antonio Garcia Martinez’in Pasifik Okyanusu’nda kendisine satın aldığı ada üzerinde jeneratör ve güneş pilleriyle donatılmış bir ev inşa ettiği, ayrıca birçok silah satın aldığı söyleniyor.

Reddit’in eski genel müdürü Yishan Wong’un da yer altına yapılan sığınakların boşa yapılmış masraf olmadığını düşünüyor.