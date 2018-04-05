Çiftlik Bank Mağdurları: Bir Daha Olsa Paramızı Yatırırız

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık faaliyetlerinden birisi olan Çiftlik Bank, 130 binden fazla insanı 1 milyar TL dolandırdı. Bakanlıklar başlatılan soruşturmalarla birlikte çeşitli araştırmalara göre hareket ediyorlar. Ortaya çıkan yeni bir anket, Çiftlik Bank’ın insanları nasıl kolay kandırdığını gösteriyor.

Çiftlik Bank, arkasında 130 binden fazla insanı mağdur bırakarak, devlet tarafından çökertildi. Kırmızı bültenle aranan 6 sorumlusundan biri dün yakalandı. CEO Mehmet aydın ise hala kayıp. Interpol desteğini alan Türkiye, suçluları yurt dışında didik didik arıyor. Hikayenin bu kısmı beklendik şeyler üzerine gerçekleşiyor. Asıl sürpriz ise içeride, Çiftlik Bank’a parasını kaptırmış binlerce insanda ortaya çıkıyor.

Bildiğiniz gibi Çiftlik Bank, milli duyguları kullanarak çok sayıda Anadolu insanını kendisine çekti:

Yukarıdaki videoda, etkinliğe katılan insanların nasıl ikna edildiklerini görüyoruz. Oldukça ilginç bir retorik ile birlikte insanlar ikna ediliyorlar. Evlerini ve arabalarını satanlardan tutun, binlerce liralık kredi borcunu göze alanlar dahi var. Bu kalabalığın kandırılma hikayesi, Türkiye’deki dolandırıcılık faaliyetlerinin de gerçek yüzünü ortaya çıkartıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı bir açıklamada düzenlenen anketin sonuçlarına değiniyor. Yaşanan soruşturmalardan, Çiftlik Bank’ın gerçek kimliğinin ortaya çıkışından sonra yapılan ankete göre mağdurların yarısı bu işe tekrar girmeye hevesli görünüyor. Tüfenkci, “Bir anket okudum, Çiftlik Bank mağdurlarına soru sormuşlar, yüzde 50’ye yakını ‘Bir daha paramızı yatırırız’ demiş. Demek ki insanlar ya kolay para kazanma noktasında bir istek duyuyorlar ya da işin farkında değiller.” diyor.

Bu dolandırıcılık hikayesini uyarlayan ve çiftlik modeliyle yola çıkan 15’e yakın şirket soruşturma altında. Benzer bir şekilde 60’tan fazla saadet zinciri yapılanmasına ilişkin hukuki süreçler de devam ediyor.

Okuyucularımızı bu tip ticari yapılanmalara karşı sürekli uyarıyoruz, ancak tekrar etmekte fayda var: Hiçbir ticari oluşum, yaptığınız yatırımı 2 ay içinde ikiye katlama garantisi veremez. Bunu yapabilmesi için büyük bir kaynağa ihtiyacı vardır. Zaten öyle bir kaynağı varsa insanlardan gelecek irili ufaklı paraya da ihtiyacı olmaz.