Çinli elektrikli otomobil şirketi Nio, ES8 adlı elektrikli araç modelini piyasaya sürdü. Araç tamamen elektrikle çalışıyor ve Tesla'nın çok tutulan aracı Model X'in yarısı kadar maliyet içeriyor.

Neredeyse her kulvarda ABD'li ve Avrupalı devlere kafa tutan Çinli şirketler, akıllı telefon piyasasındaki başarılarını yakın zamanda elektrikli araç konusunda da gösterecekler. Nio isimli şirket tarafından piyasaya sürülen ES8, 448.000 yuan (67.697 $) etiket fiyatıyla bunun son günlerdeki en net göstergesi olabilir. Zira bu araç mevcut elektrikli araç devi Tesla'nın Model X'inin 8.36.000 yuanlık (126.328 $) fiyatının yarısına satılıyor.

Nio ES8 , ABD merkezli rakibinden çok daha ucuz olmasına rağmen, özellikler bağlamında da geri kalmıyor. 7 koltuğa sahip olan araç, 0'dan 100 kilometre hıza 4 saniyede ulaşabiliyor. Nio'nun bu uygun fiyatlı SUV aracının ise tek bir kötü yanı bulunuyor o da şuan sadece Çin'de satılıyor olması.

Şık görüntülü elektrikli araç, şirket tarafından "Kapsamlı bir şekilde gelişmiş sürücü yardım sistemi" olarak adlandırılan Nio Pilot ile geliyor. Nio Pilot, Mobileye EyeQ4 çipi ve kameralar, radarlar ve ultrasonik sensörler dahil olmak üzere 23 sensöre dayanıyor. Ancak ne olursa olsun hala otonom sürüş açısından ne getireceği tam bilinmiyor. Bununla birlikte sürücüleri dinleyen, konuşan ve yol boyunca onlara yardımcı olan NOMI isimli bir yapay zeka sistemine de sahip olan araç oldukça yüksek bir konforu vaadediyor.

Elbette ES8'in bu kadar iyi olmasının yanında bazı eksik yanları da bulunuyor. Aracın Tesla Model X'in gerisinde kaldığı en önemli alan, elektrikli araçlar için oldukça elzem bir konu olan menzil sorunu olarak öne çıkıyor. Çinli otomobil, Model X'in 565 kilometrelik menziline kıyasla daha düşük bir sürüş mesafesi sunuyor. Yaklaşık olarak 355 kilometre bir duraksamadan sürüş olanağı sunan Nio ES8, 10 dakikalık şarjla 100 kilometre gidebiliyor.

Bununla birlikte şarj süresiyle ilgili sorunları farklı bir açıdan ele alan şirket, Power Swaps adı verilen pil takas istasyonları kuracak. Bu istasyonlarda, bir ES8 sahibinin mevcut pil takımını 3 dakika içinde yeni bir pil takımıyla değiştirebilecek. Öte yandan Nio, arabayı şarj edebilen bir mobil şarj istasyonu olan Power Mobile adlı portatif şarj istasyonunu da araç sahiplerine vermeyi planlıyor. Şirket 2020 yılına kadar 1100 adet Power Swaps istasyonu kurmayı ve 1200 adet Power Mobile'ı sürücülere dağıtmayı hedefliyor.

Bu arada hemen belirtelim şirket geçtiğimiz Mart ayında EP9 adlı süper spor bir elektrikli araç üretmişti. 1 megawatt güç üretebilen otomobil, 0’dan 200 kilometre hıza sadece 7.1 saniyede çıkabiliyordu ve saatte 313 kilometre hız yapabiliyordu.