Donald Trump'ın Kızı Ivanka Trump, Bilim İçin Kolları Sıvadı

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump’un kızı Ivanka Trump kollarını bilim için sıvadı. Laboratuvarda önlük ile çekildiği fotoğrafını sosyal medyaya koyan Trump, Twitter’da eğlence konusu oldu.

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donalt Trump’ın kızı, babasının altyapı planını desteklemek için Pazartesi günü lowa’ya gitti. Bu bağlamda desteklediği yerlerden biri de Waukee Aspiring Profesyonel Deneyim İnovasyonu idi. Burada öğrencilerin yanına giden Trump çeşitli deneylere de katılmayı ihmal etmedi.

Deneyler sırasında önlüğü ile birlikte objektiflere poz veren Ivanka Trump oldukça havalı görünüyordu. Ancak Business Insider’a göre belirli bir fotoğraf, bayan Trump’ın nikotinin içeriğini test ettiğini gösteriyordu. Ivanka Trump, fotoğrafını sosyal medya platformu Instagram’da paylaşması ile twitter’da eğlence konusu oldu. İşte Ivanka Trump'ın kişisel sayfasında paylaştığı o fotoğraf.

Ben: Cadılar Bayramı için ne giyeceksin, Ivanka?

Ivanka: Bilim İnsanı!

Şimdilerde bilim insanı kostümü ile karşımıza çıkan Ivanka Trump’ın Cadılar bayramı kostümünün nasıl olacağı merak konusu olmuş durumda. Peki siz ne düşünüyorsunuz bayan Trump’ın bilim merakı hakkında?