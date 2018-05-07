Dünya’nın 600 Milyon Yıl Önce Görünüşünü Gösteren Harita

Eski bir Google çalışanı, Dünya'nın milyonlarca yıllık serüvenini değişimleriyle görebileceğiniz muhteşem bir harita geliştirdi.

İnsanoğlunun Dünya üzerindeki macerası dahi tam olarak bilinmezken, Dünya'nın ilk canlı türünün var oluşundan sonraki macerası çok daha büyük bir merak konusu. Eski bir Google çalışanı tarafından dizayn edilen bu interaktif harita sayesinde, Dünya'nın üzerinde ilk canlı türü bulunmaya başladığından beri süregelen 600 milyon yıllık hikayesine uzaktan tanıklık edebiliyoruz.

Tasarlanan bu interaktif harita, Kuzey Arizona Üniversitesi'nin çalışmaları baz alınarak geliştirilmiş. Harita o kadar detaylı ve güzel düşünülmüş ki, dilerseniz Dünya üzerinde bu güne dek gelişmiş önemli olaylar ve dönemleri (Dinozorlar Çağı, ilk bitkinin oluşması) seçerek o günkü Dünya'nın görünüşünü görebileceğiniz gibi, sadece yıl seçerek (20, 30, 40'ar milyon yıl atlama yapabiliyoruz) o zaman ki Dünya'nın görünüşüne göz atabiliyorsunuz.

Ancient Earth Globe adı verilen bu projenin gidebildiği en uç nokta 600 milyon yıl öncesi. Henüz kıtaların ayrılmadığı, tek bir kara parçası halinde görünen Dünya'nın, Dinozorlar Çağı (solda) ve ilk primatların ortaya çıkması (sağda) gibi periyotlarını tek tek değiştirerek görmek, bende ciddi bir hüzne yol açtı diyebilirim. İnsanı kendi hayatına dair her şeyi çok değerli bulduğu ruh halinden, 'aslında büyük resme bakıldığında ne kadar da küçükmüşüm'e eviriyor adeta.

Ancient Earth Globe isimli projeye siz de kendi gözlerinizle tanıklık etmek ve Dünya'nın 600 milyon yıllık yolculuğunu bulunduğunuz yerden yapmak isterseniz, buraya tıklayarak interaktif haritaya ulaşabilirsiniz.