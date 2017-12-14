1505 yılında neler olmadı ki? Osmanlı Padişahı II. Beyazid tahttaydı, Galileo henüz doğmamış ve Amerika denilen bir kıta keşfedilmemişti. Ancak bu haberimize konu olan köpekbalığı o yılda doğmuştu ve bugüne kadar hiçbir insan tarafından gözlemlenmemişti.

Bilim insanları, Kuzey Buz Denizi sularında yürüttükleri bir çalışma sırasında, Grönland köpek balığı olarak bilinen bir türe ait oldukça yaşlı bir canlı bulduklarını iddia ediyorlar.

Eğer iddiaları doğruysa bu şimdiye kadar keşfedilen ve hala hayatta olan en yaşlı omurgalı canlı olabilir:





Aslında Grönland köpek balıklarının yüzlerce yıllık ömre sahip oldukları biliniyor. Fakat bu yaşlı üye, 512 yılık ömrüyle dünyanın tarihi değişirken sürekli yüzüyordu. Diğer yandan bu türün üyeleri yılda ortalama 1 santimetre uzamalarıyla tanınırlar. Bu nedenle bilim insanları bu balıkların yaşlarını boylarını ölçerek, kolayca hesaplayabiliyorlar.

Ekip tarafından yakalanan 28 adet Grönland köpek balığından biri olan yaşlı dostumuz, 1 tonun üzerinde ağırlığa sahip. Kendisinin boy hesaplamalarına göre minimum 272, maksimum 512 arasında yaşı var.

Eğer bilim insanları kesin bir şekilde bu canlının 512 yaşında olduğunu doğrularlarsa, ABD’nin kuruluşu, iki dünya savaşı ve sanayi devrimi, gezegenlerin keşfi, Dünya’nın aslında yuvarlak olduğunun ispatlanması gibi önemli gelişmelerden daha yaşlı olduğunu kanıtlayacaklar.

Grönland köpekbalıkları avlanırken hiç gözlemlenmedikleri gibi, çoğunlukla ufak balıklarla besleniyorlar. Bu tür kendisine Norveç mutfağında yer buluyor, ancak eti düzgün pişirilmezse zehirliyor.

Norveç’teki akademisyenler, Grönland köpekbalıklarının kemiklerinin ve çeşitli dokularının DNA’larını haritalayarak, insan dahil çeşitli canlı türlerinin daha uzun yaşam beklentisi için çalışma yapacaklarını belirtiyorlar.