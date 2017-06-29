Tam 3.400 Yıllık: Dünyanın En Eski Şarkısını Dinleyin!

Antik notaları modernize edip günümüz enstrümanlarıyla dinlemek, çağlar öncesine giden bir zaman kapsülüne binmek gibi. Teknolojinin en güzel yanlarından birisi de bu olsa gerek.

Dünya tarihi bir noktadan sonra müzik patlamasına sahne olmuştur. Yüzlerce tarz, yüz binlerce sanatçı ve tabii ki milyonlarca eser. Ancak bunların çoğu yaşadığımız son yüzyıllar içerisinde üretilen eserlerden ibaret. Çoğu diyoruz çünkü notalara olan ilgimiz, aslında antik çağlarda başlamıştır.

Bu şekilde düşündüğünüzde, insanlık olarak müziğin tarihine ilişkin aslında çok fazla bilgimiz olmadığını anlıyoruz. 10. yüzyılın Justin Beiber'ı kimdi ya da o dönem toplumumuzda Çağatay Akman’lar var mıydı bilemiyoruz… Şakayı fazla abartmadan konuya dönelim; antik müziği keşfetmeye ve modern yollarla dinlenilebilir bir hale getirmeye başladık. Şaşırtıcı ama evet:

1950'lerde, 14. yüzyıl için tarihlenen kil tabletler bulundu ve aralarında müzikal olarak yorumlanabilen çok eski eserler vardı. O zamanlar bir piyano olmadığı için antik insanların bu müzikleri nasıl deneyimlediklerini bilmek zor. Nitekim, o dönemde yazılmış şarkıları modernize etmek, adeta bir zaman kapsülü görevi görüyor.

Aşağıdaki video, bu kil tabletler içerisinde bulunan tam 3.400 yıllık bir Sümer şarkısı. Eser 2013 yılında modernize edilip YouTube üzerinden yayımlanmış:

Teknoloji geliştikçe tarihimize ilişkin daha renkli bulguları keşfetmeye başlayacağız. Şimdilik dünyanın bilinen en eski şarkısını dinlediniz. Kulaklarınızın pası silindiyse düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz, takipte kalın. :)