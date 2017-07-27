Dünyanın En Kirli 135 Ülkesi Ve Türkiye'nin Sıralaması

Çevre kirliliğinin günbegün artmakta olduğu dünyamızda, istatistiki çalışmalar da sorunların tespiti noktasında önem taşıyor. Bu noktadan hareketle geniş çaplı bir araştırma yapan Eco Expert, oldukça ayrıntılı bir çevre kirliliği haritası hazırlamış.

Eco Experts adlı organizasyonun oluşturduğu, türünün tek örneği olan harita, dünyadaki en kirli ülkelerinin hangileri olduğunu ortaya çıkarıyor.

İngiltere’de bulunan firmanın uzmanları, hangi coğrafi bölgelerin en kirli olduğunu tespit etmek için hava kirliliği, karbon salınımı, enerji tüketimi ve ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılıkları gibi konularla ilgili 135 ülkeden veri toplamışlar. Firma uzmanları aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle kaç insanın zarar gördüğünü de hesaba katmışlar. Netice itibariyle hangi ülkelerin doğaya en çok zarar verdiklerini ve insan sağlığına en yüksek seviyede tehdit oluşturduklarını tespit edebilmişler.

Inhabitat’ın bildirdiğine göre en yüksek hava kirliliği seviyeleriyle Suudi Arabistan, dünyanın en zehirli ülkesi olarak birinci sıraya oturmuş. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer petrol zengini ülkeler de listenin ilk sıralarında yer alıyorlar.

Türkiye ise 135 ülke arasında kirlilik oranı 76 ile 90 arasında yer alıyor. Yani durum pek de iç açıcı değil.

Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Çin ve hatta Rusya gibi ülkelerin önünde, 66. ülke olarak yer alıyor. Bununla birlikte sıralama itibariyle Hindistan ve İngiltere’den daha kötü durumda. Aynı zamanda İzlanda ve Norveç’in diğerlerine oranla daha yüksek miktarda enerji kullandığı da tespit edilmiş. Bir diğer ilginç nokta ise en az hava kirliliği olan ülkelerin Afrika’da bulundukları gerçeği. Sırasıyla Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Mozambik ve Kamerun listenin en temiz ülkeleri olarak yer alıyorlar.

En Çok Kirli 10 Ülke

En Az Kirli 10 Ülke