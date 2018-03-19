Yalnızca Zenginlerin Satın Alabileceği Dünyanın En Pahalı 10 Otomobili

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Dünya üzerinde satışa sunulan 10 otomobili sizler için listeledik. Bu araçlardan birine sahipseniz, km'de kaç kuruş yaktığını hesaplamak zorunda değilsiniz demektir.

Otomobiller, ülkemizde uygulanan vergi sistemi yüzünden yurt dışındakilere göre nispeten daha pahalılar. Buna rağmen bazı otomobiller var ki, yurt dışında bile çok yüksek paralara satılabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en pahalı 10 otomobilini tanıtacağız.
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Bu otomobillerde göreceğiniz milyon dolarların ülkemiz için geçerli olmadığını hatırlatalım. Bu araçlar, Türkiye’de çok daha yüksek rakamlardan satılacaktır. İyi yönden bakacak olursak, bir arabaya bu fiyatı verecek bir kişinin para sıkıntısı olacağını pek sanmıyorum. Karşınızda dünyanın en pahalı 10 otomobili.

10- Bugatti Chiron (2.7 milyon dolar)

9- Pagani HUAYRA BC (2.8 milyon dolar)
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8- Ferrari Pininfarina Sergio (3 milyon dolar)

7- Aston Martin Valkyrie (3.2 milyon dolar)

6- Bugatti Veyron Monsory Vivere (3.4 milyon dolar)
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5- Lykan Hypersport (3.4 milyon dolar)

4- McLaren P1 LM (3.6 milyon dolar)

3- Lamborghini Venono Roadster (4.5 milyon dolar)
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2- Koenigsegg CCXR Trevita (4.8 milyon dolar)

1- Rolls Royce Sweptail (13 milyon dolar)

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2018/otomotiv/dunyanin-en-pahali-10-otomobili-2276158/
Etiketler: otomobil
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