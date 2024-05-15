CEO Sam Altman'ın kovulmasında önemli bir rol oynayan ve o zamandan beri hakkında pek bilgi görmediğimiz OpenAI kurucu ortağı Ilya Sutskever, şirket ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapay zekâ devriminin başkahramanı OpenAI, 2023’ün kasım ayında yönetim tarafında yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. CEO Sam Altman, yönetim kurulunun aldığı bir kararla kovulmuştu. Büyük ses getiren bu karardan birkaç gün sonra geri dönülmüş ve Altman koltuğuna tekrar oturmuştu. Ayrıca yeni bir yönetim kurulu da belirlenmişti.

Altman’ın kovulmasına neden olan isimlerden biri de şirketin kurucu ortaklarından olan ve “Baş Bilim İnsanı” görevini üstlenen Ilya Sutskever’di. Yaşananlardan bu yana Sutskever’den herhangi bir açıklama görmemiştik. Şirketteki akıbetinin ne olacağı da bilinmiyordu. Bu konuda bugün bir açıklama geldi.

Sutskever, OpenAI ile yollarını ayırdı

Hem Sam Altman hem de Ilya Sutskever’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sutskever’in şirketteki görevinden ayrılacağı ifade edildi. Sam Altman, Sutskever’i günümüzün en büyük beyinlerinden biri olarak nitelendirerek yollarının ayrıldığını duyurdu. OpenAI’ın o olmadan bugünlere gelemeyeceğini ekleyen Altman, eski yöneticinin kendi projesine odaklanacağını ifade etti.

CEO’nun açıklamalarına göre Baş Bilim İnsanı görevini artık Jakup Pachocki üstlenecek. Altman’ın günümüzün bir diğer büyük beyni olarak nitelendirdiği bu isim, öncesinde araştırmadan sorumlu yöneticisiydi ve GPT-4’ün geliştirilmesinde önemli rol oynuyordu.

Sutskever’in açıklaması:

Sutskever, X üzerinden paylaştığı açıklamada ayrılma kararını kendisinin verdiğini belirtti. OpenAI’ın AGI ( Yapay Genel Zekâ) geliştireceğine inandığını ifade eden Sutskever, tüm yöneticilere teşekkürlerini iletirken şimdi de kendisi için çok anlamlı olan bir proje üzerinde çalışacağını aktardı. Bu proje hakkındaki detayları yakında paylaşacağını da ekledi.

Sutskever, OpenAI yöneticileriyle son bir fotoğraf da paylaştı:

*Soldan sağa: Jakup Pachoki (yeni Baş Bilim Sorumlusu), Greg Brockman (Başkan), Ilya Sutskever, Sam Altman (CEO), Mira Murati (CTO)

Sutskever’in ayrılışı pek şaşırtıcı değil. Ne de olsa Sam Altman’ın kovulmasına neden olan ana isimlerden biri olduğu söyleniyordu. Ancak kendisiyle ilgili şakayla karışık birçok iddia da sosyal medyada dolaşıyordu.

Elon Musk’ın da dahil olduğu bu iddialarda Sutskever’in şirkette “korkutucu bir şeyin keşfine” tanıklık ettiği ve bu yüzden Altman’ı kovdurduğu öne sürülmüştü. Yaşananların ardından aylarca kendisinden ses gelmemesi de kullanıcılar arasında bir meme’e dönüşen ve her OpenAI veya Sam Altman paylaşım yaptığında altında gördüğümüz “Ilya nerede?”, “Ilya gerçekten ne gördü?” sorularının her yerde karşımıza çıkmasına neden oldu.

Sutskever'e yakın bir başka yönetici de ayrıldı

Sutskever’in yanı sıra bir başka OpenAI yöneticisi Jan Leike de görevini bıraktı. Yapay zekânın daha güçlü hâle gelişini yönlendirmek ve kontrol etmekten sorumlu Superalignment ekibinin başı olan Leike, X üzerinden “İstifa ettim.” ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu. Leike’nin Sutskever ile yakın olduğu biliniyordu.

OpenAI’ın bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Ilya Sutskever’in hikâyesini merak ediyorsanız: