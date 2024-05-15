Meta, Slack ve Microsoft Teams'e rakip olarak çıkardığı Facebook tabanlı iş odaklı iletişim platformu Workplace'i kapatma kararı aldı. Yapay zekâ ve metaverse'e odaklanmak için böyle bir adım atıldığı belirtildi.

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dev platformları bünyesinde bulunduran Meta, 2016 yılında “Workplace” ismini verdiği bir platformu piyasaya sürmüştü. İş odaklı bir sosyal medya platformu diyebileceğimiz Workplace, iş yerlerinde iletişim konusunda Slack ve Microsoft Teams’e alternatif olmayı amaçlıyordu. Ancak şu ana kadar bunu pek başarabildiğini görememiştik.

Bugün ise Workplace’in geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İlk olarak TechCrunch tarafından bildirilen ve sonrasında Meta tarafından doğrulanan habere göre şirket, Workplace’in fişini çekme kararı aldı.

Haziran 2026’da tamamen emekliye ayrılacak

Yapılan açıklamalara göre Facebook tabanlı Workplace, 31 Ağustos 2025 tarihinden sonra sadece okuma ve dışa aktarma işlevlerini yerine getirebilecek. Tarihler 1 Haziran 2026’yı gösterdiğinde ise tamamen erişime kapatılacak. Meta, önümüzdeki eylül ayından itibaren hizmet için %50’lik bir indirim uygulamaya başlayacağını da ekliyor. Hizmetin, kullanıcı başına aylık 4 dolardan başlayan ücretleri vardı. Bu da eylülde 2 dolara kadar ineceği anlamına geliyor. Şirket, Workplace kullanıcılarının Zoom’a ait benzer bir uygulama olan Workvivo’ya geçmeyi öneriyor.

Mesajlaşmadan video konferansa kadar bir iş yeri platformu için gerekli çoğu işlevi yerine getirebilen Workplace, maalesef çıkışından bu yana hiçbir zaman istenilen popülariteye ulaşamadı. Bu nedenle de Microsoft Teams ve Slack gibi dünya çapında kullanılan güçlü isimlere asla gerçek bir rakip olamadı.

Gelen bilgilere göre Workplace’i yürüten departman bir süredir sorunlar yaşıyordu. Önemli çalışanlar ayrılmış, geliştirme azalmıştı. Hatta Meta’nın bir ara Workplace’i bağımsız bir şirket yapmayı ve dışarıdan yatırım almayı düşündüğü bile aktarıldı. Tüm bunlara istenilen popülariteye ulaşamaması eklenince maalesef bu son kaçınılmaz oldu.

Meta, yapay zekâ ve metaverse’e odaklanacağını söylüyor

Meta, Workplace’in kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada kararının alma nedenlerinden birinin de yapay zekâ ve metaverse’e odaklanmak olduğunu ifade etti. Workplace’i Meta’dan çıkararak bu konularda daha fazla teknoloji oluşturabileceğini aktardı.