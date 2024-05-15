Garanti BBVA'dan "Satılıyor" İddiaları Hakkında Açıklama

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Garanti BBVA'dan "Satılıyor" İddiaları Hakkında Açıklama
Garanti BBVA, bazı haber sitelerinde çıkan "BBVA, hisselerini satacak" haberleri hakkında KAP'a açıklamada bulundu.

Dün, Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda bulunan Garanti BBVA hakkında sürpriz bir haber ortaya çıkmıştı. İddialara göre BBVA, Garanti Bankası üzerindeki hisselerini satacaktı. Bugün ise konuyla ilgili olarak Garanti BBVA'dan açıklama geldi ve iddialar kesin bir dille yalanlandı. 

Konuyla ilgili olarak paylaşılan KAP açıklaması şu şekilde:

Bugün bazı haber sitelerinde yer alan, BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağına dair haberlerle ilgili BBVA tarafından yapılan açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

"BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır"

Saygılarımızla,
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Kaynak : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286485
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