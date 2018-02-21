Facebook'un gelecek seneki planlarından söz edeceği ve yeni teknolojilerini tanıtacağı konferans için başvurular açıldı.

Facebook, yıllık faalliyetlerini ve üzerinde çalışmaya devam ettikleri teknolojileri açıklamak için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'F8 Geliştirici Konferansı' için katılım başvurularını almaya başladı. Konferans 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde, Kaliforniya, San Jose'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene içerisinde düzenlenen F8 Konferansı yine şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, artırılmış gerçeklik teknolojisi, Facebook'un 2017 planları ve geçtiğimiz senenin Facebook için nasıl geçtiği ile alakalı olup bitenlerden bahsetmişti. Bu sene için de benzer bir programla ilerleyeceğini düşündüğümüz konferansa başvurmak için bu sayfaya gidebilirsiniz.

Biletlerin 595 dolar olarak belirlendiği konferans için herkes gibi siz de başvuruda bulunabilirsiniz. Geçtiğimiz sene küçük ölçekli ve maddi durumu elvermeyen şirketler için konferansa katılım için 'burs' benzeri bir sistem kullanan Facebook, bu sene de bu politikasını sürdürecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi çeşitli canlı yayınlarla herkesle paylaşılacak olan F8 Konferansı çerçevesinde gelen haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.