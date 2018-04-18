Sınavda Kopya Veren Öğretmene Hapis Cezası İstemi

Singapur’da üniversiteye giriş sınavına girip öğrencilerine kopya vermeye çalışan dershane öğretmeni hakkında 3 yıla kadar hapis ve para cezası isteniyor.

Dünyanın en yüksek eğitim seviyesine sahip ülkelerinden olan Singapur’da düzenlenen üniversiteye giriş sınavında 6’dan fazla öğrencinin kopya çektiği fark edildi. Bir dershane öğretmeninin öğrencileriyle birlikte sınava girerek verdiği kopyalar, ülkenin gündemine bomba gibi oturdu.

Tan Jia Yan isimli genç kadın öğretmen, bu olaydan dolayı 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemiyle yargılanıyor. Adeta bir çete gibi çalışan kopyacılar, iletişimi Facetime üzerinden kurdular. 3 tane suç ortağı ile bu işe kalkışan Yan, kopya vermek için göğsüne, kamerası sınav kağıdına bakacak şekilde bir akıllı telefon yapıştırdı. Facetime uygulaması üzerinden canlı yayını açan öğretmenin bu soruları nasıl çözdüğü dışarıdaki suç ortakları tarafından izlendi.

Sınav soruları dışarıya aktarıldıktan sonra, ten rengi bir kulaklık ve telefonla sınava giren öğrenciler aranarak soruların cevabı iletildi. Aslında bu yöntem çok güzel bir şekilde ilerliyordu. Ta ki bir sınav gözetmeni kopya çeken bir öğrenciden garip sesler geldiğini fark edene kadar. Öğrencinin ceketini çıkarmasını isteyen gözetmen, bir akıllı telefon, bluetooth ve ten rengi kulaklık buldu.

Öğrenciyi soruşturmaya çeken görevliler, olayı çorap söküğü gibi çözdüler. Sınavda kopya vermeye çalışan dershane öğretmeni ve görevlilerin yakalandığı bu olay, bir daha bu şekilde kopya çekilmesin diye caydırıcı bir cezaya çarptırılabilir.