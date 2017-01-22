Fenerbahçe ve Galatasaray'ın E-Spor Kulüpleri İlk Resmi Maçlarına Çıktı

1907 Fenerbahçe ve Galatasaray E-spor takımları geçtiğimiz gün başlayan League of Legends Kış Ligi'nde boy gösterdi. Her iki köklü kulübün E-spor takımı da karşılaşmalarını beraberlikle sonuçlandırdı.

Beşiktaş'tan sonra E-spor arenasına dahil olan Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, geçtiğimiz gün başlayan League of Legends Kış Ligi'ndeki maçlarıyla birlikte resmi olarak E-spor arenasındaki ilk karşılaşmalarına çıktı. Yeni kurulmalarına rağmen gerek sponsorlardan gerekse E-spor camiasındaki diğer takımlardan destek gören iki kulüp ilk karşılaşmalarını berabere kalarak tamamladı.

SuperMassive TNG takımının isim haklarını alarak 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından kurulan 1907 Fenerbahçe E-spor takımı ilk karşılaşmasında Team Galactikos ile 1-1 berabere kaldı. Victorious Ace takımının isim haklarını alarak kurulan Galatasaray E-sports ise ilk karşılaşmasını Crew takımıyla oynadı ve bu mücadele de tıpkı Fenerbahçe'nin karşılaşması gibi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlerleyen günlerde oynanacak karşılaşmalarla birlikte artık Fenerbahçe ve Galatasaray da tam anlamıyla League of Legends dünyasının bir parçası olacak. E-Spor dünyasına Türkiye'den katılan ilk köklü kulüp olan Beşiktaş ise şu anda yükselme liginde mücadele ediyor.