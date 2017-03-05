Google'dan Enteresan Bir Patent; Akıllı Şapka

Google, akıllı gözlüğü Google Glass'ın ardından şansını bu kez de şapka ile deneyecek.

Google, giyilebilir teknoloji konusunda enteresan bir adım atmaya hazırlanıyor. GoPro tarzı aksiyon kameralarını kafamızın üstüne bir aparat ile takarak gördüklerimizi kaydetmemiz mümkün. İşte Google da buna benzer bir şeyi, yeni şapkası ile yapma amacında.

Uç kısmında kamera bulunacak bir şapka geliştirmek için patent alan Google, kullanıcıların bu kamera sayesinde fotoğraflar, videolar çekip sosyal medya platformlarına yüklemelerini sağlayacak. Ayrıca kamera, kullanıcılara yine sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın imkanı da sunacak.

Ayrıca ses dalgalarını iletecek özel bir höparlörün de bulunacağı şapka, mikrofon ile ses kaydı yapılmasına da olanak sağlayacak.

Tabi Google'ın yeni şapkasına dair farklı planları da mevcut. Örneğin acil görsel ve konum paylaşımının da bulunacağı şapka, acil durumlarda kullanıcının işine fazlasıyla yarayabilir. Fakat, Google Glass'ta istediği başarıyı elde edemeyen Google, muhtemelen aynı şeyi bu şapkada da yaşayacaktır. Bunun nedeni ise ürünün estetik açıdan hiçbir albenisinin olmaması.