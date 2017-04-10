Google, Yapay Zeka Eğitimini Doğrudan Telefonlara Taşıdı!

Yapay zeka öğrenimi yaparak kullanıcı özelliklerini geliştiren Google, bunu kendi sunucularında yapmak yerine piyasada yer alan telefonlara taşıma kararı aldı. Bu sayede kullanıcı verileri telefondan dışarı çıkmayacak.

Facebook, Google gibi büyük teknoloji firmaları kullanıcı gizliliğini hiçe sayarak kullanıcı verilerini kendi sunucularına alan firmalar. Bunun birkaç nedeni bulunuyor. Kullanıcıların telefonda yaptığı hareketleri adım adım kaydeden Google, bu bilgileri daha sonra kullanıcılar için daha başarılı algoritmalar yazmak için kullanıyor. Durum böyle olsa dahi, kullanıcıların önemli verileri uzak sunuculara gönderilerek orada kontrol aşamasına giriyor. Bütün verileri tek bir yerde toplamak Google’ın işine gelmiş olsa bile bu durum kullanıcıların huzurunu kaçırıyor.

Aynı zamanda bu yöntemin hantal bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Google, yeni önerileri kullanıcılara sunmak ve belirli sürelerle güncelleme çıkardığı için yeni bir sisteme geçiş yapma kararı aldı. Bundan sonra yapay zeka öğrenme sistemini kendi sunucuları yerine her kullanıcının cihazında ayrı ayrı yapacak. Bu sayede hem kullanıcıların gizlilik hakları korunmuş olacak, hem de kullanıcılar yeni içeriklerini beklemek zorunda olmayacak ve özelliklerden anında faydalanabilecek. “Birleşik öğrenme” olarak adlandırılan bu yöntem, yapay zekanın telefonların uygun zamanını kullanması ve sunucu yerine her telefonu bir sunucu yapmasını içeriyor.

Birleşik öğrenme sistemi, Google için verileri merkezden uzaklaştırma çalışmasının bir parçası olarak geliyor. Şu anda telefonlarında Gboard’un son sürümü olan herkeste “Birleşik Öğrenme” sistemi bulunuyor. Gboard, Google aramalarında önerilen bilgilere bakarak kullanıcıların hangisini fark edip etmediklerini bulmaya çalışıyor. Bu bilgiler daha sonra uygulamanın algoritmalarını doğrudan kullanıcıların telefonlarında kişiselleştirmek için kullanılır. Bu değişiklikler daha sonra Google’a geri gönderilir ve tüm kullanıcılara güncelleme olarak gönderilir.

Google bunu yaparken pil ömrüne önem verdiğini açıkladı. Pil ömrü veya performansa bir zarar vermek istemediği için tüm sistemin gözden geçirildiğini söyleyen Google, telefonun yalnızca “boşta, şarj takılı ve ücretsiz bir kablosuz bağlantıda olduğunda bu işleri yaptığını bildirdi.