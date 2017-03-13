iOS'u Kasıp Kavuran Oyun, Android'e Geldi!

2015'de iOS'un en sevilen oyunlarından birisi olan Shadowmatic oyunu Android için yayınlandı. Oyun çıkar çıkmaz olumlu eleştiriler almaya başladı.

Google Play’de her gün yeni oyunlar çıkıyor. Sayıları milyonları aşan uygulama sayısı ile Google Play, Android platformunu renklendiren bir uygulama. Kullanıcı dostu Android, geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunları yayınlamak için son derece uygun bir işletim sistemi. Bunun arkasında dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olması gibi durumlar yer alıyor. Tabii böylesine geniş bir platformda programların gereken ilgiyi görebilmesi için ya çok iyi oyununuz olmalı ya da cebinizde reklam için ayrılmış sağlam para olmalı.

Bu kadar kalabalık bir platformda her zaman istediğiniz uygulamaya ulaşamayabiliyorsunuz. Bugün sizlere Shadowmatic isimli oyunu tanıtacağım. Öncelikle, isterseniz oyunu hemen haberin altında yer alan linklerden indirebilirsiniz. Oyun Android'e çıkalı 3 gün oldu ama çıktığı günden bu yana muhteşem yorumlar aldı. Tamamıyla hayal gücünüze dayanan oyunda, elinizde ne olduğu belli olmayan cisimlerin gölgesini bir şeylere benzetmeye çalışıyorsunuz. Daha açık olmak gerekirse, beyaz bir ışığın önünde duran cisimleri döndürerek, duvarda gerçekçi gölgeler oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Aslında oyun bundan iki yıl önce, 15 Ocak 2015’de iOS platformları için yayınlanmıştı. Hatta yayınlandığı sene Apple Dizayn Ödülü'nü kazanmıştı. iOS’u kasıp kavuran Shadowmatic, sonunda Android kullanıcılarının da deneyim edebileceği bir oyun halini aldı.

Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak Shadowmatic, toplamda 100 bölüm ile geliyor. Bu bölümlerin 14’üne ücretsiz sahip olabiliyorsunuz. 14. bölümden sonra oyun sizden 2.99 dolarlık ücret istiyor. Yani ilk başta 14 bölümü oynayıp oyunu test edip, duruma göre oyunun ilerleyen bölümlerini de açabilirsiniz. Bugünlerde özellikle orijinal oyunlar göremememiz, bu tarz oyunları gözümüzde daha değerli kılıyor. Genelde çıkan oyunlar bir öncekinin tekrarı olduğundan daha önce pek görülmeyen bu tarz oyunlar çıktığında, haliyle heyecan yaptırıyor.