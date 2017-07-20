Lenovo, YOGA Book için Yeni İki Renk Duyurdu!

Lenovo'nun teknolojide çağ açan cihazı YOGA Book yeni renklere bürünüyor. İki rengi duyurulan cihazın donanım seçenekleri ise henüz aynı.

Bilgisayar ve mobil ürünleriyle pazarda dikkat çeken Lenovo, dokunmatik halo klavye, 15 saatlik pil süresi, hem Android hem de Windows işletim sistemi seçeneği olması ve çizim yeteneği ile gönülleri feth eden YOGA Book'a getirdiği yeni renkler ile de bunu başaracak gibi görünüyor.

Birincisi 2015’te gerçekleşen ve o yıl Lenovo’nun yeni logosunu tanıttığı “Lenovo Tech World” etkinliğinde bugün Apple'ın iPad Pro'suna önemli bir rakip olan YOGA Book için iki yeni renk vardı.

Hali hazırda mevcut olan siyah gri ve altın rengi seçeneklerine ek olarak "İnci Beyaz ve Yakut Kırmızı renklerini de sunacak. Aynı Intel yonga setleri, 4GB RAM ve depolama seçenekleri, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ile beraber gelecek olan yeni iki renk Eylül ayında piyasaya çıkacak.