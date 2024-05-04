Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte tabletten telefona, oyuncu koltuğundan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü
Geçen ay 300 adetten fazla satın alınan Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü, 165 Hz yenileme hızı ile ultra akıcı bir oyun deneyimi sunarak gecikmeleri gideriyor. 1 ms tepki süresi ile reflekslerinizi oyunla aynı hızda yansıtabilirsiniz. Göz koruyucu modu ile uzun süre gözlerinizi yormayacak olan bu monitör uygun fiyatı sayesinde çok satanlarda birinci sırada yerini almış.
Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung 20.000 mAh Powerbank
Dışarıdan gelecek darbelere dirençli ve sıcaklılık korumasına sahip olan Samsung 20.000 mAh Powerbank, eş zamanlı olarak 3 cihaz şarj edebilir. Ayrıca hızlı şarj özelliğiyle de sürekli bağlantıda kalmanıza sağlar.
Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu
Uygun fiyatlı günlük işlerinizi kolayca çözebileceğiniz bir cep telefonu arıyorsanız Samsung Galaxy A04s modelini tercih edebilirsiniz.
- 6,5 inç ekran boyutu
- HD+ Görüntü kalitesi
- 5000 mAh pil gücü
- 4 GB RAM
- 50 MP Arka kamera
- 64 GB Dahili hafıza
Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
Çoklu görevlerde daha az bir gecikme yaşamanız için 4 GB RAM kapasitesi ile öne çıkan Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet dahili 64 GB depolama alanı sunuyor.
- 11 inç ekran boyutu
- 8 MP arka kamera
- 4 GB RAM
- 7040 mAh pil gücü
- 64 GB Dahili hafıza
- 1920 x 1200 Ekran çözünürlüğü
Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu
Güçlendirilmiş donanımı, terlemeyi önleyen kumaş yapısı ve boyun desteği ile öne çıkan Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri barındırıyor.
Fiyat performans ürünü olarak gösterilen bu oyuncu koltuğuna buradan ulaşabilirsiniz.
Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri
Güçlü ışığı ve mini boyu sayesinde geçtiğimiz ay 500'den fazla satışı olan bu el feneri farklı kullanım alanları için ayarlanabilir odak aralığı özelliğine de sahip.
Fiyatına göre oldukça memnun kalınan mini boy el fenerine buradan ulaşabilirsiniz.
Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi
Jilete en yakın hiç acıtmadan sıfır kesen ve malzeme kalitesiyle kullanıcılarının beğenisini kazanan Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi en çok satanlar arasında yer alıyor.
- Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı (3mm)
- Hem ıslak hem kuru kullanım
- Çift taraflı bıçak
- Hızlı şarj
Ürünü daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz.
Philips Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge
360° emiş başlığı ile toz ve kiri yakalayan patentli bir emiş teknolojisine sahip olan Philips Aqua Plus Dikey Şarjlı Süpürge, özel olarak tasarlanan Aqua başlığı sayesinde toz, kir ve yapışkan lekeleri her yönde temizleyerek hem süpürüp hem silme özelliği ile öne çıkıyor.
Aynı anda iki işi yaparak temizliğe ayırdığınız süreyi kısaltan bu ürüne siz de bir şans verebilirsiniz.
Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge
4200 Pa emiş gücüne sahip olan Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge uzun ömürlü kauçuk fırçası ile daha verimli bir temizlik sunuyor.
- Li-ion pil
- 5200 mAh pil kapasitesi
- 6 saat şarj süresi
- 180 dk çalışma süresi
- 300 m² temzilenebilir alan
- 67 dB ses seviyesi
- 3D haritalama
- 4 ayrı haritalama
- 20 mm aşılabilir yükseklik
- 1 adet yan fırça
- 470 ml toz haznesi
- 350 ml su hazne kapasitesi
Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0,70 lt
Çift duvar vakumlu yalıtım özelliği ile öne çıkan Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos içecekleri 8 saat sıcak, 12 saate kadar soğuk ve 40 saate kadar buzlu tutmasıyla öne çıkıyor.
- 18/8 yüksek kalite paslanmaz çelik yapısı ile BPA içermeyen malzeme
- Mühürlenen sızdırmaz kilitli kapak ve 0,70 litre haznesi
- İki aşamalı kapağı ile buz ekleme ve derin temizlik için kolay kullanım
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Araba bardaklığına uyumludur
Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
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