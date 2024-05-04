Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte tabletten telefona, oyuncu koltuğundan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü

Geçen ay 300 adetten fazla satın alınan Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü, 165 Hz yenileme hızı ile ultra akıcı bir oyun deneyimi sunarak gecikmeleri gideriyor. 1 ms tepki süresi ile reflekslerinizi oyunla aynı hızda yansıtabilirsiniz. Göz koruyucu modu ile uzun süre gözlerinizi yormayacak olan bu monitör uygun fiyatı sayesinde çok satanlarda birinci sırada yerini almış.

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 20.000 mAh Powerbank

Dışarıdan gelecek darbelere dirençli ve sıcaklılık korumasına sahip olan Samsung 20.000 mAh Powerbank, eş zamanlı olarak 3 cihaz şarj edebilir. Ayrıca hızlı şarj özelliğiyle de sürekli bağlantıda kalmanıza sağlar.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu

Uygun fiyatlı günlük işlerinizi kolayca çözebileceğiniz bir cep telefonu arıyorsanız Samsung Galaxy A04s modelini tercih edebilirsiniz.

6,5 inç ekran boyutu

HD+ Görüntü kalitesi

5000 mAh pil gücü

4 GB RAM

50 MP Arka kamera

64 GB Dahili hafıza

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Çoklu görevlerde daha az bir gecikme yaşamanız için 4 GB RAM kapasitesi ile öne çıkan Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet dahili 64 GB depolama alanı sunuyor.

11 inç ekran boyutu

8 MP arka kamera

4 GB RAM

7040 mAh pil gücü

64 GB Dahili hafıza

1920 x 1200 Ekran çözünürlüğü

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Güçlendirilmiş donanımı, terlemeyi önleyen kumaş yapısı ve boyun desteği ile öne çıkan Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri barındırıyor.

Fiyat performans ürünü olarak gösterilen bu oyuncu koltuğuna buradan ulaşabilirsiniz.

Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Güçlü ışığı ve mini boyu sayesinde geçtiğimiz ay 500'den fazla satışı olan bu el feneri farklı kullanım alanları için ayarlanabilir odak aralığı özelliğine de sahip.

Fiyatına göre oldukça memnun kalınan mini boy el fenerine buradan ulaşabilirsiniz.

Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Jilete en yakın hiç acıtmadan sıfır kesen ve malzeme kalitesiyle kullanıcılarının beğenisini kazanan Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi en çok satanlar arasında yer alıyor.

Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı (3mm)

Hem ıslak hem kuru kullanım

Çift taraflı bıçak

Hızlı şarj

Ürünü daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz.

Philips Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

360° emiş başlığı ile toz ve kiri yakalayan patentli bir emiş teknolojisine sahip olan Philips Aqua Plus Dikey Şarjlı Süpürge, özel olarak tasarlanan Aqua başlığı sayesinde toz, kir ve yapışkan lekeleri her yönde temizleyerek hem süpürüp hem silme özelliği ile öne çıkıyor.

Aynı anda iki işi yaparak temizliğe ayırdığınız süreyi kısaltan bu ürüne siz de bir şans verebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

4200 Pa emiş gücüne sahip olan Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge uzun ömürlü kauçuk fırçası ile daha verimli bir temizlik sunuyor.

Li-ion pil

5200 mAh pil kapasitesi

6 saat şarj süresi

180 dk çalışma süresi

300 m² temzilenebilir alan

67 dB ses seviyesi

3D haritalama

4 ayrı haritalama

20 mm aşılabilir yükseklik

1 adet yan fırça

470 ml toz haznesi

350 ml su hazne kapasitesi

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0,70 lt

Çift duvar vakumlu yalıtım özelliği ile öne çıkan Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos içecekleri 8 saat sıcak, 12 saate kadar soğuk ve 40 saate kadar buzlu tutmasıyla öne çıkıyor.

18/8 yüksek kalite paslanmaz çelik yapısı ile BPA içermeyen malzeme

Mühürlenen sızdırmaz kilitli kapak ve 0,70 litre haznesi

İki aşamalı kapağı ile buz ekleme ve derin temizlik için kolay kullanım

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Araba bardaklığına uyumludur

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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