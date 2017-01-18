LG'den 60 Dolar'a 4G LTE'li ve 13 MP Kameralı Telefon : LG Aristo

LG’nin T-Mobile ve onun alt şirketi MetroPCS üzerinden satışa sunulacak olan yeni bir telefonu ortaya çıktı. İsmi LG Aristo olan bu yeni telefon, oldukça mütevazı özelliklere sahip ve dolayısıyla fiyatı son derece uygun. Telefonun özellikleri şu şekilde:
- 5 İnç 720p Ekran
- Qualcomm Snapdragon 425 İşlemci
- 1,5 GB RAM
- 16 GB Dahili Hafıza (Artırılabilir)
- 13 MP Arka Kamera
- 5 MP Ön Kamera
- 2,410 mAh Batarya
- Android Nougat İşletim Sistemi
- Parmak İzi Tarayıcısı
- 4G LTE (VoLTE desteği ile birlikte)
LG Aristo, ilk olarak 23 Ocak’ta MetroPCS aracılığıyla 59 dolarlık indirimli fiyattan satışa sunulacak. 25 Ocak’tan itibaren de 144 dolara T-Mobile’dan satın alınabilecek.
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