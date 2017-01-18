LG'den 60 Dolar'a 4G LTE'li ve 13 MP Kameralı Telefon : LG Aristo

LG’nin uygun fiyatlı yeni telefonu Aristo, T-Mobile ve MetroPCS üzerinden satışa sunulacak.

LG’nin T-Mobile ve onun alt şirketi MetroPCS üzerinden satışa sunulacak olan yeni bir telefonu ortaya çıktı. İsmi LG Aristo olan bu yeni telefon, oldukça mütevazı özelliklere sahip ve dolayısıyla fiyatı son derece uygun. Telefonun özellikleri şu şekilde:

5 İnç 720p Ekran

Qualcomm Snapdragon 425 İşlemci

1,5 GB RAM

16 GB Dahili Hafıza (Artırılabilir)

13 MP Arka Kamera

5 MP Ön Kamera

2,410 mAh Batarya

Android Nougat İşletim Sistemi

Parmak İzi Tarayıcısı

4G LTE (VoLTE desteği ile birlikte)

LG Aristo, ilk olarak 23 Ocak’ta MetroPCS aracılığıyla 59 dolarlık indirimli fiyattan satışa sunulacak. 25 Ocak’tan itibaren de 144 dolara T-Mobile’dan satın alınabilecek.