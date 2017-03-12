Oculus'tan Facebook'a Canlı Yayın Yapılabilecek

Oculus, yeni Rooms 1.2 ve Facebook Canlı Yayın desteğini duyurdu.

Facebook'un sahip olduğu sanal gerçeklik kiti Oculus için yeni bir güncelleme yayımlandı. Bu güncellemeyle birlikte Oculus üzerinden direkt olarak Facebook canlı yayını yapılabilecek.

Güncelleme ayrıca Rooms 1.2 desteğini de getiriyor. Bu değişiklikler ayrıca Samsung Gear VR başlığı için de geçerli. Gear VR için ayrıca Oculus Events ve Oculus Voice özellikleri de geliyor. Facebook canlı yayınlarının nasıl olacağını aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

İnsanlar artık kendi kişisel hesaplarından canlı yayın yapabilecek. Bunu yapabilmek için oyuncuların kit içerisinde "Facebook Livestream" özelliğini seçmeleri gerekecek. Bu seçeneğe menüden ulaşılabilecek. Şimdilik bu özellik yalnızca belli bölgelerde kullanılabiliyor ancak zamanla son sürüm Android'e sahip tüm Samsung telefon sahipleri için kullanılabilir olacak.

Oculus Voice özelliğinden de biraz bahsedecek olursak, bu özellik de kullanıcının sesini tanıma üzerine geliştirilmiş. Bu sayede kullanıcılar Oculus içerisinde menülerde daha rahat arama ve seçim yapabilecekler. Oculus zamanla bu özelliği geliştirip bir nevi sesli asistan haline getirmeyi düşündüğünü belirtti. Oculus Rooms 1.2 ile de kullanıcılar Gear VR'da 360 derece videoları izleyebilecek. Oculus Events ile de İngilizce dilinde iletişim kurabilen herkes için çoklu oyunculu oyunlar, turnuvalar ve benzeri diğer etkinlikleri kapsıyor.