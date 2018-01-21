Sömestr Tatilinde Oynayabileceğiniz En Güzel 10 Mobil Oyun

Hazır okullar yarıyıl tatiline başlamışken, mobil platformda oynayabileceğiniz 10 oyunu sizler için listeledik.

Geçtiğimiz cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerini aldılar ve uzunca bir tatile merhaba dediler. Umarım, hepinizin karneleri çok güzel gelmiş ve ailelerinizden uzun uzun oyun oynamak için izin alabilmişsinizdir. Bugün sizlere, karneleri almanızın şerefine sömestr tatilinde oynayabileceğiniz en beğendiğimiz 10 oyunu listeleyeceğiz. Android için hazırladığımız listede, iOS platformunda olan oyunların da linkini vermeyi ihmal etmedik.

Tamamı ücretsiz olan bu mobil oyunlardan kendinize en uygun olanları indirebilir ve sömestr tatilinizde oluşturduğunuz boş zamanlarda bu oyunlara şans verebilirsiniz.

Free Fire

2017’nin en popüler oyunu olan PUBG’ye benzer bir oyun olan Free Fire, Battle royale oyun türünü çok iyi bir şekilde mobil platformlara aktarmayı başardı. Bu tarz oyunları seviyorsanız, başarılı grafikleri ve geniş haritasıyla Free Fire’a bir şans vermek isteyeceksiniz.

Valley Parking

Mobil oyunlar arasında her zaman en çok sevdiğim türler arasında park oyunları gelir. Valley Parking de başarılı grafikleri ve kolay oynanabilir yapısıyla bu alanın en iddialıları arasında yer alıyor.

Disaster Will Strike 2: Puzzle Battle

Sömestrda eğlenceli platform oyunları arıyorsanız, bu oyun çok hoşunuza gidecektir. Bulmaca tabanlı arcade mekanikleri içeren Disaster Will Strike 2, oyuncuları kendisine bağlamasıyla biliniyor.

Online Kafa Topu

Masomo Gaming’in ellerinden çıkan Türkiye’nin en çok oynanan mobil oyunlarından Online Kafa Topu’nu bu listeye almasak olmazdı. Eğlenceli vakit geçirmek için online olarak kafa topu yarışına girebileceğiniz oyunu sömestr tatilinde de oynamaya devam edebilirsiniz.

World of Warships Blitz

Mobil platformlara yeni gelen WOWSB, 2. Dünya Savaşı’nda devasa gemi savaşları yapmanıza olanak tanıyan bir oyun. Oyunun arkasında Wargaming gibi bir firma olduğu düşünülürse ortaya yine çok iddialı bir yapım çıktığını görmek şaşırtıcı olmuyor.

3D Engineering Animations: Third Dimension

İleride mühendis olmak mı istiyorsunuz? Birbirinden farklı makineleri, çeşitli parçaları bir araya getirerek çalıştırmanızı isteyen oyun, 3D grafikleri ile hem eğlenmenizi sağlayacak hem de bu süreçte sizlere yeni bilgiler öğretecek.

FIFA Futbol

Listemizde her türden oyun eklemeye çalışıyorum. Bunun için, mobil platformların en iddialı futbol oyunlarından FIFA Futbol’u eklemek istedim. 100 MB’ın altındaki indirme boyutuna rağmen son derece başarılı bir oynanış sunan FIFA Futbol, şans vermeniz gereken oyunlar arasında yer alıyor.

Lunar Rescue Mission

Gerçekçi fizik motoru sayesinde Ay kolonisinde mahsur kalan insanları kurtarmanızı sağlayan Lunar Rescue Mission, sürükleyici bir hikaye tabanlı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada uyaralım, bu oyun gerçekten zor. Peki, siz bu zor oyun için hazır mısınız?

War Wings

Online olarak uçak savaşları yapabileceğiniz War Wings, başarılı grafik ve rahat kontrol edilebilir oynanışı ile oyuncuları kendisine çekiyor. 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan it dalaşlarına katılacağınız oyunda pilotluğun ne kadar zor bir şey olduğunu göreceksiniz.

Shadow Fight 3

Bu listeye sağlam bir dövüş oyunu bırakmam gerekiyordu. RPG-Dövüş mekaniklerine sahip oyunda, bir kahramanın rolünü üstleniyorsunuz. İstediğim şeyleri alıp güzel güzel dövüşmek istiyorum diyenleri şöyle kenarı alalım.