1 Mart 2018'de bütünüyle devre dışı kalacak olan Tango ile Google'ın yeni AR programı ARCore arasında ne gibi farklar olduğunu açıklamaya çalışıyoruz.

Project Tango’nun beta aşamasından çıktığının duyurulmasından sadece haftalar sonra Google, ARCore adını verdiği sadece yazılım tabanlı arttırılmış gerçeklik programının duyurusunu yapmıştı. Google’ın duyurusu, arttırılmış gerçekliği yazılım güncellemesi ile milyonlarca Apple cihazlarına getirere geliştiricilere kendi programlarını üzerinde çalıştırmaları için sayısız seçenekler sunan Apple’ın ARKit adlı yazılımının yayınlanması sonrasına denk geliyor.

Şu an itibariyle Tango’yla donanmış iki cihaz bulunuyor: Lenovo Phab 2 Pro ve Asus Zenfone AR. Her ikisi de barometre, hareket takip kamerası ve infrared derinlik algılama kamerası gibi harici donanımlarla optimize edilerek, farklı AR uygulamalarının işlevlerinin arttırılmasını sağlıyor. Çok sayıda Android cihaz üzerinde çalışacak olan ve özel donanım gerektirmeyen ARCore, bu iki telefonu işlevsiz hale getirdi.

Tango, öyle ya da böyle 2014 yılından beri piyasada fakat, cihazları üzerindeki AR uygulama sayısı oldukça kısıtlı. Hem Lenovo Phab 2 Pro, hem de Asus Zenfone AR, akıllı telefon sektöründe ciddi anlamda silik kalıyorlar. Rakibinin platformunun etkilerini ve erişim alanını göz önünde bulundurduğumuzda ARCore’un akıllıca bir hareket olduğunu görebiliriz. Ki zaten bu nedenle Tango’yu 1 Mart 2018’de kapatma kararı aldı Google.

Peki ama bu iki teknolojinin arasındaki fark ne? Tango, kısıtlamalarına rağmen, yenilenmiş donanımı sayesinde ARCore’dan daha hızlı ve isabetli iş görüyor. Tango, ARCore ve ARKit’in yaptığı gibi bir video yayını esnasında uçakların hareketlerini takip etmek yerine, sahip olduğu donanımla tanımlanan bölgenin üç boyutlu haritasını çıkararak, nesneleri boşlukta bırakmanızı ve daha sonra tekrar bu nesnelerle haşır neşir olmaya devam etmenizi sağlar.

ARCore ve ARKit masa ve düz yüzeyler üzerinde iyi iş görüyor olmakla birlikte, Tango daha büyük ya da daha şekilsiz yapıların, özellikle de oda ve binaların haritasını çıkarmakta çok daha başarılıdır.

Fakat her ne kadar Tango, ARCore’dan somut olarak daha iyi bir sistem olsa da, yeni arttırılmış gerçeklik programı AR’ın daha fazla cihaza getirilmesini sağlama potansiyeline sahip. Tabii bu durum, gelişmekte olan teknolojiye ilgisi olan kullanıcıların ve geliştiricilerin daha çok ilgisini çektiği gibi, daha fazla içerik görmemize olanak sağlıyor.

Google, Tango’dan edindiği tecrübeyi alarak henüz beta (deneme) aşamasında olan ARCore’u geliştirmek için kullanacaktır. Bununla birlikte ilerleyen aşamalarda ARCore’u çalıştıran cihazlarda Tango’nun donanımına benzer yapılar görebiliriz.