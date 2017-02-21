Uzaydan Işınları da Telefonunuzun Donmasına Sebep Oluyor!

Telefonun yazılımı ya da donanımına kızdığınız donma anlarında, bu durumun uzaydan gelen kozmik dalgalar olabileceğini de unutmayın

Günümüzde özellikle uygun fiyatlı bir akıllı telefon kullanıcısı iseniz en büyük şikayetlerinizden biri “Ya bu telefon çok donuyor, kilitleniyor” olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Vanderbilt Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre uzaydan gelen kozmik dalgalar olabileceğini fark edildi.

Özellikle iyi seviyede iletişim sağlayabilen modemlere sahip akıllı cihazlar ya da bizzat modemler tarafından alması gereken sinyal dalgaları dışında bu kozmik dalgalar da cihaza çekilerek elektronik aksamların anlık olarak zarar görebilmesine sebebiyet veriyor.

Bu elektronik cihazların iletişimini sağlayan bit sistemindeki ikili kodlarda sıfırdan bire ya da birden sıfıra çevrilebilecek veri tamamen iletişimi bozabiliyor. Bu kozmik dalgaların ise dünya üzerindeki elektronik cihazların ikili kod sisteminde 0-1 gibi bir değişiklik yapabileceği için uçaklardaki anlık arızalar ve sistemin kilitlenmesi, bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin kullanılamaması gibi durumlara yol açabiliyor.

Tek Olay Sorunu/Hatası olarak adlandırılan ve anlık sorunların oluşmasına dair yapılan testlerde transistör, yani çip boyutu küçüldükçe çip ne kadar güçlü olursa olsun anlık hatalara ve kozmik dalgalara daha dayanıksız hale gelerek daha fazla bozulabilir hale geldiği ni tespit eden üniversite, özellikle uzay görevlerinde mini transistörler yerine büyük çapta bir kullanım yapılması ve uzay araçları ile kıyafetlerinde kozmik dalgalara karşı çok daha iyi bir savunma yapabilecek sistemler olması gerektiği savunuluyor.

Yani teknoloji gelişilerek daha küçük nm süreçlerinden geçen çipler aynı zamanda beraberinde bazı sorunlar ve eksiklikler getirebiliyor. Ama bu durum sizin de aklınızda bulunsun, elinizdeki telefon donduğunda sebebi her ne kadar yazılımsal ya da donanımsal yetersizlik olduğunu bilseniz bile aklınızın bir köşesinde uzaydaki kozmik dalgalar olabileceği kalmalı.