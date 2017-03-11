Türklerin Geliştirdiği 1500m/s Hızındaki Barutsuz Silah

Süleyman Demirel Üniversitesi araştırmacıları, metal parçaları barutsuz saniyede 1500m hızla fırlatan elektromanyetik bir silah geliştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk elektromanyetik silahı SAPAN, bir fuarda sergilenmiş ve özellikle devlet büyüklerinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Şimdi de SAPAN ile benzer olarak barutsuz sisteme sahip olmasıyla dikkat çeken bir silah sistemi, Süleyman Demirel Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi. Aynı zamanda projenin başındaki Prof. Dr. Lütfi Öksüz, daha önce 30 bin dolarlık tıbbi aleti uygun fiyatla üretmeleriyle yerli koşullarda üretmeleriyle de gündeme gelmişti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve ekibi, çeşitli metal nesneleri baruta ihtiyaç duymadan elektromanyetik sistemle fırlatabilen silahı önemli bir boyutta geliştirerek hız kazanmasını sağladı. 9 ay önce kendi geliştirdikleri bu silah sistemi saniyede 300 metre hıza ulaşırken son yapılan geliştirmelerle bu elektromanyetik sistemli silahın saniyede 1500 metre hızla metal cisimleri fırlatabildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Öksüz, bu sistemin 150 bin dolara mal edildiğini ve hem savunma hem de saldırı amaçlarıyla kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca bu barutsuz silahın sadece bu amaçlarla değil, trenlerin ve uydu ekipmanlarının ray üzerinde ilerlemesini sağlamak için de kullanılabileceğini söyledi. Öksüz'ün ekibi her ne kadar önemli bir başarıya ulaşsa da Öksüz'ün belirttiğine göre Rusya ve ABD'deki benzer sistemler saniyede 8000 metre hıza ulaşabiliyor.