  • WhatsApp Android Sürümü İçin 4 Yeni Özellik Yolda!

WhatsApp Android Sürümü İçin 4 Yeni Özellik Yolda!

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WhatsApp geliştirme ekibi, uygulamanın Android sürümüne WhatsApp'a kolay geri bildirimden yönetici ayarlarına kadar 4 yeni özellik eklemeyi planlıyor.

WhatsApp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunların daha hızlı çözmek için dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasının Android sürümüne yeni özellikler eklemeyi planlıyor.
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Gelmesini beklediğimiz ilk özellik, engellenen WhatsApp kullanıcılarının engelini daha kolay kaldırmayı sağlıyor. Kişi listesinden engellenen kullanıcının üzerinde parmağınızı basılı tuttuktan engeli kaldır seçeneğine dokunarak engeli kaldırabilir ve yeniden iletişime geçebilirsiniz.

Bir diğer özellik ise iOS uygulamasında bulunan ‘bağlantı yolu ile davet et’ özelliğini Android sürümüne getiriyor. Artık bir kullanıcıyı dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde yalnızca bir bağlantı göndermeniz yeterli olacak.

WhatsApp’ın uygulama sorunlarını çözmek üzere test ettiği bir başka özellik ise sallamak. Artık WhatsApp’ta yaşadığınız herhangi bir sorunu bildirmek bir kol hareketi kadar kolay. WhatsApp ile iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey uygulama açıkken telefonu sallamak.
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Test edilen son özellik ise yönetici ayarları. Yönetici ayarları sayesinde WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj göndermesine ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.

Bu özelliklerin henüz test aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var. WhatsApp geliştirme ekibi, uygun görmeleri halinde özelliklerin tamamını ya da bazılarını tüm kullanıcılara yayınlayabilir.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-for-Android-may-soon-get-new-features-including-Admin-Settings-and-shake-to-report_id100616
Etiketler: whatsapp
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