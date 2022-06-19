1 Kutu Kola İçtikten Sonra 1 Saat İçinde Vücudunuzda Olanlar

Sadece 1 kutu kola içtiğinizde vücuduzun bu içeceğe nasıl tepki gösterdiğini hiç düşündünüz mü?

Dünya üzerinde en çok tüketilen içecek olan kola, vücudunuza girdikten sonra neler yapıyor hiç merak ettiniz mi? Bol şekerli ve asitli bir içecek olan kola, vücudumuza girdikten sonra çok da masum davranışlar sergilemiyor. Özellikle şeker hastaları için son derece zararlı etkileri bulunan kola, şeker alımıyla birlikte kilo alımlarının da sorumluları arasında yer alıyor. Peki bir kutu kola vücudumuza girdiğinde 1 saat içerisinde neler yaşıyoruz?

Bugün sizlere 330 ml'lik standart bir kutu kola içtikten sonraki 1 saatlik sürede vücudumuzda yaşananları açıklayacağız. İçerikte yer alan veriler kola için yazılmış olsa da Pepsi ve diğer kola markaları için de benzer süreçlerin işlediğini söyleyelim.

1 kutu kolanın vücunuzdaki 1 saatlik yolculuğu

İlk 10 dakika: Vücudunuzu adeta şeker bombardımanına tuttunuz.

Bir kutu kolayı içtikten sonra ilk 10 dakika içerisinde vücudunuza 10 çay kaşığı kadar şeker sokacaksınız. Bu oran bir insanın günlük şeker alımının tamamına denk geliyor. Normal şartlarda tek seferde bu kadar çok şeker almak sizi kusturmalıydı, ancak kolanın içerisinde yer alan fosforik asit, şeker tadını kesecek ve kusmanızı engelleyerek kola tüketmeye devam etmenizi sağlayacak.

20 dakika: Kan şekeriniz yükselmeye başladı.

Vücudunuz kolanın etkilerini hissetmeye başladı. Kan şekeriniz yükseldi ve bununla birlikte insülin patlaması yaşadınız. Karaciğeriniz, eline geçen şekeri yağa çevirerek olayı kontrol altına almaya çalıştı.

40 dakika: Kafein ortamda kendini hissettirmeye başladı.

Kolanın içerisinde yer alan kafeinin vücut tarafından emilimi tamamlandı. Göz bebekleriniz genişledi ve bununla birlikte kan basıncınız yükseldi. Karaciğer de kana daha fazla şeker pompalamaya başladı. Uyuşukluğu engellemek için beyninizde yer alan adenosin resöptörleri bloke edildi.

45 dakika: Dopamin üretimi arttı.

Vücunuzdaki zevk hormonu diyebileceğiniz dopaminin üretim seviyeleri arttı. Bu süreç eroinin işleyişiyle aynı. Bu adım sizi zamanla kolaya daha bağımlı hale getirecek.

60 dakika: Metobolizmanız hızlandı.

1 saatin ardından kolanın içerisindeki fosforik asit, bağırsağınızdaki kalsiyum, magnezyum ve çinkoyu bağlayarak metobolizmayı hızlandırdı. Bu hız artımı, yüksek dozda şeker ve yapay tatlandırıcılarla birleşti. Aynı zamanda idrarla kalsiyum atılımı da artmış oldu.

60 dakika: Çişiniz geldi.

Kafeinin idrar söktürücü özelliği vardır. 1 saatin sonunda bu özellikler devreye girdi ve normalde kemiklerinize gidecek kalsiyum, magnezyum ve çinkoyla birlikte sodyum, elektrolitler ve su da idrar yoluyla dışarı atıldı.

60 dakika: Yeniden şeker ihtiyacı duyulmaya başlandı.

1 saatin sonuında vücuttaki şeker oranı azaldı ve yeniden şekere ihtiyaç duymaya başladınız. Vücudunuz bir nevi şeker krizi geçirmeye başladı. Bu da daha sinirli ve uyuşuk olmanıza neden olacak. Ayrıca kolayla aldığınız tüm suyu idrar yoluyla dışarı çıkardınız. Üstelik bunu yaparken vücudunuzda güçlü kemikler ve dişler için ihtiyaç duyduğunuz pek çok şey de gitti.

Madem bu kadar zararlı neden içmeye devam ediyoruz?

Bunun birden fazla sebebi var. Öncelikle bu içecekler dünya üzerinde en iyi reklamı yapılan ürünler. Bunun dışında içerisinde bağımlı kılıcı maddeler var. Vücudumuz kendine zarar verdiğinin farkında olmadan kola istemeye devam ediyor. Özellikle diyabet hastasıysanız kola tüketiminin çok zararlı olduğunu unutmayın.

Bugün sizlere vücudunuza giren bir kutu kolanın 1 saat içerisinde neler yaptığını açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.

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