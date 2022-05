Coca-Cola'nın iki şekersiz kola içeceği Light ile Zero Sugar arasındaki farkı hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere ikisi de 1 kalori olan iki diyet ürünü arasındaki farkın ne olduğunu açıklayacağız.

Dünyanın en büyük meşrubat firması olan Coca-Cola, orijinal içeriğindeki yüksek şeker nedeniyle daha düşük kalorili tatlandırıcıların kullanıldığı içecekler de üretiyor. Coca-Cola Light ve Coca-Cola Zero Sugar olarak iki farklı 1 kalorili kola satan firma, neden iki farklı diyet ürünü satıyor diye düşündünüz mü?

Madem ikisi de şekersiz ve kalorisiz ne gibi farklılıkları bulunuyor? Bugün sizlere Coca-Cola Light ile Coca-Cola Zero Sugar arasındaki farkları açıklayacağız. Aslında bu iki içecek arasında bazı kilit farklar bulunuyor. İçerisindeki maddelerin ne olduğunu öğrenerek siz de kendi tercihinizi yapabilirsiniz.

Coca-Cola Light ile Coca-Cola Zero Sugar arasındaki fark ne?

Coca-Cola'nın düşük kalorili ürün portföyünde yer alan iki içecek de şekersiz olmalarıyla biliniyorlar. Elbette diyet olarak satılan kolaların içinde şeker olmaması hiçbir tatlandırıcı olmadığı anlamına gelmiyor. Coca-Cola firması, tat olarak da farklı olan bu iki içeceği düşük kalorili tatlandırıcılar kullanarak tatlandırıyor. Zaten bu iki ürün arasındaki temel fark da kullanılan tatlandırıcıların farklılığında karşımıza çıkıyor.

Coca-Cola Light'ın içinde "aspartam" ve "asesülfam K" isimli tatlandırıcılar kullanılıyor. Coca-Cola Zero Sugar'da ise "sukraloz" ve "asesülfam K" tatlandırıcıları yer alıyor. Bu tatlandırıcılardan dolayı Coca-Cola Light ile Coca-Cola Zero Sugar arasında önemli sayılabilecek bir tat farkı ortaya çıkmış oluyor.

Coca-Cola Light'ın içinde kullanılan tatlandırıcı "aspartam" tam olarak ne?

Düşük kalorili gıdaların içinde sık sık kullanılan aspartam, yapay bir tatlandırıcı türü. Fenilalanin ve aspartik asit bileşenlerinden oluşan aspartam, zararlı olduğuna dair pek çok teoriyle gündeme gelmişti. Günlük hayatta kullandığımız beyaz şekerden 180 kat daha tatlı bir madde olan aspartam, dünyada 90'dan fazla ülkede gıda ve sağlık onayı almış bir madde. Şu anda ortalama bir insanın günlük olarak kullandığı aspartam miktarı, ABD Yiyecek ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer kuruluşlar tarafından belirlenen günlük miktarın altında yer almakta.

Bunun dışında aspartamın zararları konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkıyor. Beyin hasarı, alerji gibi farklı hastalıklara neden olduğu iddia edilen aspartamın FDA onayına göre düşük dozları bir sorun teşkil etmemekte.

Coca-Cola Zero Sugar'ın içinde kullanılan tatlandırıcı "sukraloz" tam olarak ne?

Düşük kalorili gıdaların bir diğer popüler tatlandırıcısı sukraloz, Coca-Cola Light'ta kullanılan aspartamdan 3 kat kadar daha tatlı bir yapay tatlandırıcıdır. Sukraloz yutulduktan sonra çok büyük bir kısmı vücutta parçalanmadan atıldığı için bir kalori içermez.

Sukralozun kilo alımı ve kalp hastalığı riskini desteklediğine dair bazı veriler bulunmakta. Ayrıca insülin seviyesini etkilemediği için şeker hastaları tarafından da kullanıldığı iddia edilmektedir. Elbette diyabet hastası olan bireylerin bu tarz tatlandırıcılara sahip yiyecek ve içecekleri tüketmeden önce doktoruna ulaşmasını öneriyoruz.

Coca-Cola'nın diyet kolalarının tarihçesi

Coca-Cola, çok uzun yıllardan beri başta kola olmak üzere pek çok farklı meşrubat üreten bir firma. Şirket, ilk şekersiz kolasını 1982 yılında Coke Light ismiyle piyasaya sürdü. Orijinal kola tadından farklı olarak daha hafif bir tada sahip Coca Cola Light böylelikle karşımıza çıkmış oldu. 2005 yılında ise Coca-Cola'nın orijinal tadına daha çok benzeyen Coca-Cola Zero piyasaya sürüldü. 2017 yılında ise Coca-Cola Zero Sugar olarak güncellendi. Zero Sugar, kalorisiz olmasına rağmen orijinal tada çok yakın bir deneyim sunduğu için fazlasıyla sevildi.

