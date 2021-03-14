1. Ulugen Bilim Günleri, 19 Mart'ta Başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun düzenlediği 1. Ulugen Günleri, 19 Mart'ta başlıyor. Çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan etkinlik, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Geçmişte genetik, bilim, spor ve sosyal sorumluluk alanında etkinlikler düzenleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun son etkinliği '1. Ulugen Bilim Günleri', 19 Mart Cuma günü başlıyor.

Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 'Psikiyatrik Bozuklukların Genetiği ve Geleceğe Bakış', 'Nadir Hastalıklara Yeni Nesil Yaklaşımlar', 'Beslenmenin Nörobiyolojik Yaklaşımı' ve 'Nörobilim' gibi birçok farklı başlık altında sunumlar yapılacak.

1. Ulugen Bilim Günleri'nde kimler var?

19 – 21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. Ulugen Bilim Günleri'nin etkinlik takvimi şu şekilde:

19 Mart Cuma

Prof. Dr. Korkut Ulucan – Spor ve Beslenme Genetiğindeki Güncel Uygulamalar

Doç. Dr. Tunahan Çakır – Mikrobiyom ve Uygulamaları

Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel – Nadir Hastalıklara Yeni Nesil Yaklaşımlar

20 Mart Cumartesi

Prof. Dr. Ayşe Meltem Yalınay – Yaşam Boyu Mikrobiyota ve Probiyotikler

Prof. Dr. Meral Yüksel – Beslenmenin Nörobiyolojik Yaklaşımı

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve M. Okan Çakır – CRISPR/Cas-9'un Onkolojik Uygulamaları

21 Mart Pazar

Prof. Dr. Hasan Herken – Psikiyatrik Bozuklukların Genetiği ve Geleceğe Bakış

Prof. Dr. Tayfun Özçelik – CRISPR/Cas-9 ve Genetik Cerrahi

Etkinlik hakkında daha fazla fikir edinmek ve etkinliğe kaydolmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.