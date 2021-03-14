1. Ulugen Bilim Günleri, 19 Mart'ta Başlıyor

Geçmişte genetik, bilim, spor ve sosyal sorumluluk alanında etkinlikler düzenleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun son etkinliği '1. Ulugen Bilim Günleri', 19 Mart Cuma günü başlıyor.
Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 'Psikiyatrik Bozuklukların Genetiği ve Geleceğe Bakış', 'Nadir Hastalıklara Yeni Nesil Yaklaşımlar', 'Beslenmenin Nörobiyolojik Yaklaşımı' ve 'Nörobilim' gibi birçok farklı başlık altında sunumlar yapılacak.
1. Ulugen Bilim Günleri'nde kimler var?
19 – 21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. Ulugen Bilim Günleri'nin etkinlik takvimi şu şekilde:
19 Mart Cuma
- Prof. Dr. Korkut Ulucan – Spor ve Beslenme Genetiğindeki Güncel Uygulamalar
- Doç. Dr. Tunahan Çakır – Mikrobiyom ve Uygulamaları
- Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel – Nadir Hastalıklara Yeni Nesil Yaklaşımlar
20 Mart Cumartesi
- Prof. Dr. Ayşe Meltem Yalınay – Yaşam Boyu Mikrobiyota ve Probiyotikler
- Prof. Dr. Meral Yüksel – Beslenmenin Nörobiyolojik Yaklaşımı
- Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve M. Okan Çakır – CRISPR/Cas-9'un Onkolojik Uygulamaları
21 Mart Pazar
- Prof. Dr. Hasan Herken – Psikiyatrik Bozuklukların Genetiği ve Geleceğe Bakış
- Prof. Dr. Tayfun Özçelik – CRISPR/Cas-9 ve Genetik Cerrahi
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