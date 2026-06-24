GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın ön siparişine yönelik tüm detayları açıkladı.

Rockstar Games, GTA 6 ön siparişlerine yönelik detayları resmen açıkladı.

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Geçtiğimiz hafta, 25 Haziran'da GTA 6 ön siparişlerinin başlayacağını açıklayan Rockstar Games, bugün GTA 6'nın çıkacağı paketleri ve detaylarını açıkladı.

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Standart ve Ultimate Edition geliyor

Sızıntılarda üç adet paketin bulunacağı belirtilse de Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6 iki farklı paket ile gelecek. Standart paket ve Ultimate paket olmak üzere iki paketle gelecek oyunun Ultimate paketi bazı avantajlar sağlayacak.

Standart paket adından da anlaşılacağı gibi standart paket olacak. Ultimate paket ise Rockstar Games'in internet sitesindeki açıklamaya göre oyun içi yeni öğeler içerecek. Şimdilik daha fazla detay verilmemiş durumda.

Ön siparişler ne zaman başlayacak?

GTA 6'nın ön siparişleri X'te yapılan açıklamaya göre yerel saatle gece yarısı başlayacak. Bu da ön siparişlerin bu gece 00.00'da başlayacağı anlamına geliyor.

GTA 6'nın dijital sürümünü ön sipariş veren oyuncular, yayınlanma gününde hemen oynayabilmek için oyunu 12 Kasım'dan itibaren ön yükleyebilecek.

Kutulu sürüm ise kutu içerisinde yer alan bir indirme koduyla birlikte 12 Kasım'da satışa sunulacak ve fiziksel sürümü alsanız da ön yükleme yapabileceksiniz.