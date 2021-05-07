10-11 ve 12 Mayıs'ta Uzaktan Eğitime Ara Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okulları, 10-11 ve 12 Mayıs 2021 tarihlerinde COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitime ara verecek.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde ilgili birimlere gönderilen “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10-11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün izinli sayılmasına karar verildi.

MEB yetkililerinin açıklamasına göre, ilgili tarihlerde tüm öğretmenler izinli sayılacağı için eğitime ara verilecek. Bununla beraber öğretmenler ve okul yöneticileri de ek ders ücretlerini idari izinli sayıldıkları için alabilecekler. Bununla beraber şu anlık MEB’den sınavların iptaline yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Birçok öğrenci, sosyal medya platformlarından sınavların iptal edilmesini istiyor.

Bayram tatili 9 gün oldu

Kamu personelleri için bayram tatili böylelikle 9 güne tamamlandı. 8 Mayıs Cumartesi günü de çalışmayan kamu personelleri tam 9 gün bayram tatili yapmış olacaklar. 19 Mayıs Çarşamba resmi tatil olduğu için dileyen kamu personelleri yıllık izin kullanarak 12 güne kadar izinlerini çıkarabilirler.

Bayramda tam kapanma yaşanacak olması nedeniyle birçok tatil noktasının da sadece yabancı turistlere hizmet vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nı da evde geçirerek sevdiklerimiz ve aile büyüklerimizden uzakta olacağız. Uygulanan tedbirlerle birlikte Ramazan'ın ardından vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanması hedefleniyor.