Görüyoruz ki bir süre daha maalesef pandemi nedeniyle tüm öğrencilerin eğitim hayatı online eğitim şeklinde devam edecek. Online eğitim için ise bir tablet en önemli ihtiyaçtır. Çocuklar için tablet ya da çocuk tableti olarak sınıflandırsak da işlevleri saymakla bitmez en uygun fiyatlı tabletleri listeledik.

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle öğrencilerin eğitim hayatı bir süredir online dersler üzerinden devam ediyor. Online eğitim için en gerekli malzeme ise taşıması kolay, işlevi çok olan bir tablettir. Son zamanlarda kullanıcılar çocuklar için tablet ya da çocuk tableti konusunda yoğun aramalar yaptılar. Çocuklar için tablet arayan ebeveynler için tercih edebilecekleri pek çok farklı seçenek sunuluyor.

Çocuklar için tablet ya da çocuk tableti olarak sınıflandırsak da bu tabletler online eğitim başta olmak üzere pek çok konuda öğrencilerin işine yarayacak donanıma sahip cihazlardır. Çocuklar için tablet listemizdeki cihazlar 1500 - 2000 TL fiyat bandında satışa sunuluyor. Ancak farklı satış platformlarında, farklı kampanyalar olabilir. Bu nedenle aradığınız çocuk tableti ve çok daha fazlası için güncel fiyatları takip etmenizde yarar var.

Çocuklar için uygun fiyatlı tablet önerileri:

HUAWEI MatePad T 10S / 1468 TL

Hometech Alfa 10YF / 1500 TL

Sunny SN10016 / 1526 TL

Casper Via S20 / 1533 TL

Concord 10.1 / 1599 TL

Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507 / 1729 TL

Amazon Fire 7 / 1772 TL

Lenovo Tab M10 Plus Tablet / 1947 TL

Philips M9 PRO S410J / 1956 TL

Anself 10.1 inç Tablet MTK6763 / 1996 TL

Fiyatı: 1996 TL

10.1 inçlik ekran boyutunda 1280 x 800 çözünürlük kalitesi sunan Anself MTK6763, Cortex A55 8 çekirdekli işlemci ile güçlü bir performans ancak düşük güç tüketimi sunuyor. 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ile beklenenden çok daha hızlı yanıt verebilen tablet, Android 8.0 işletim sistemi kullanıyor. 2MP + 5MP çift kamera anahtarı ile görüntülü konuşma, canlı yayın yapma, fotoğraf ve video çekme gibi konularda da başarılı bir performans sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1956 TL

10.1 inç ekran boyutuna sahip olan Philips M9 PRO S410J tablet, Android 9.0 işletim sistemine sahip. 64 GB dahili depolama alanı ile ihtiyacınız olan her şeyi içinde taşıyabileceğiniz tabletin hafızasını dilerseniz Micro SD kartlar ile de güçlendirebilirsiniz. 8 Çekirdekli ARM Cortex-A53 @ 2.0 Ghz işlemcisi ise günümüzde kullandığımız pek çok mobil uygulama ve mobil oyunu sorunsuzca çalıştırmayı başarıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1947 TL

10.3 inç ekran boyutuna sahip olan Lenovo Tab M10 Plus Tablet; 2.3 GHz işlemci hızı, 4 GB RAM gücü ve 128 GB dahili depolama alanı ile hem hafıza hem de performans konusunda son derece güçlü bir cihaz. Android 8 işletim sistemine sahip olan tablet, Dolby Atmos dual side speakerlar ile kaliteli bir ses, 5.0 MP ön ve 8.0MP arka kamera ile de kaliteli bir çekim performansı sunuyor. 9 saate yakın bir kullanım süresi sunan Lenovo Tab M10 Plus Tablet, yüklü olarak gelen Kids Mode uygulaması ile tam bir çocuk tableti olduğunu gösteriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ürünün sayfasına buradan ulaşabiliriz.

Fiyatı: 1772 TL

Amazon Fire 7, çocuklar için tablet arayan kullanıcılar için ideal bir ürün. Android işletim sistemine sahip olan cihaz, 7 inç ekran boyutuna sahip. 1.3 GHz işlemci hızı, 1 GB RAM, 16 GB depolama alanı ile güçlü değil ancak yeterli bir kullanım performansı sunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinde online eğitim için ideal bir ürün olduğu söylenen Amazon Fire 7 üzerinden internette gezebilir, elektronik kitap okuyabilir, video izleyebilir ve oyun oynayabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1729 TL

10 inç ekran boyutuna sahip olan Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507, 2000 x 1200 çözünürlük kalitesi sunuyor. Android işletim sistemine sahip olan tablet; 2 GHz işlemci hızı, 3 GB RAM gücü ve 32 GB dahili depolama alanı ile başarılı bir performans sunuyor. Qualcomm marka işlemci kullanan Samsung Galaxy Tab A7 SM-T507 çocuk tableti olarak, günlük kullanım için, online eğitim için tercih edilebilecek bir model. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1599 TL

10.1 inç ekran boyutuna sahip Concord 10.1 tablet, 4.5G SIM kart uyumu ile öne çıkıyor. SIM kart kullanılması, cihazın Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan da mobil veri üzerinden internete bağlanabileceği anlamına geliyor. 8 çekirdekli, 4 GB RAM gücüne sahip olan cihaz, 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Android işletim sistemine sahip olan Concord 10.1 tablet; kolay taşınabilir, hafif yapısı ile dikkat çekiyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1533 TL

10.1 inç ekran boyutuna sahip olan Casper Via S20 tablet, 1920x1200 ekran çözünürlük kalitesi sunuyor. 32 GB depolama alanına, 3 GB RAM gücüne ve 4 çekirdekli MT 8163 işlemciye sahip olan cihaz, beklenenden çok daha güçlü bir performans sunmayı başarıyor. 2 MP ön ve arka kamerası ile pek başarılı çekimler yapma imkanı vermese de Full HD IPS ekranı ile bir tablete göre oldukça yüksek bir görüntü kalitesi sunuyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1526 TL

10 inç ekran boyutuna sahip olan Sunny SN10016 tablet, 1280x800 ekran çözünürlük kalitesi sunuyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile sınırlı gibi görünse bile aslında günlük kullanım için ideal olan özelliklere sahip. Android işletim sistemi kullanan Sunny SN10016 tablet, çocuk tableti arayanlar, elektronik kitap okumak isteyenler, tablet üzerinden video izlemek isteyenler için ideal bir üründür. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1500 TL

10.1 inç ekran boyutuna sahip olan Hometech Alfa 10YF, 800 x 1280 ekran çözünürlük kalitesi sunuyor. 4 GB RAM gücüne, 128 GB dahili depolama alanına, 5000 mAh batarya gücüne sahip olan cihaz, bu fiyata inanılır gibi olmayan bir performans sunuyor. 5 MP ön ve 8 MP arka kamerası ile hiç de fena olmayan bir çekim performansı da sunan Hometech Alfa 10YF tablet, tam bir fiyat - performans ürünü olarak öne çıkıyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1.455 TL

10 inç ekran boyutuna sahip olan HUAWEI MatePad T 10S tablet, 1920 x 1200 ekran çözünürlük kalitesi sunuyor. 3 GB RAM gücü, 64 GB dahili depolama alanı ve 8 çekirdekli işlemci ile oldukça güçlü bir performansa sahip. Harman Kardon tarafından düzenlenen, çok katmanlı göz korumasına sahip, yüksek ekran - gövde oranı sunan kasa ve ekran özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Çocuklar için tablet ya da çocuk tableti aramalarınızı sonlandırmak için en uygun fiyatlı tabletleri listeledik ve cihazların öne çıkan özelliklerini anlattık. Her bir cihazın fiyatı, farklı satış platformlarında yapılan farklı kampanyalar sonucu değişiklik gösterebilir. Uygun fiyatları kaçırmamak için güncel fiyatları takip etmekte yarar var. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.