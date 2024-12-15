ABD’li küçük bir çocuk, legolarıyla oynarken bir icat geliştirdi ve gerek yarışmalara gerekse programlara katılmasıyla kısa sürede milyonlar kazandı.

10 yaşındaki Tripp Phillips adlı çocuk, öğretmenin verdiği ödevden yola çıkarak aklına gelen fikirle milyoner olmuştu.

Ödev neydi, çocuğun aklına hangi fikir gelmişti ve sonrasında neler olmuştu? Hazırsanız anlatalım.

Tripp Phillips’in serüveni, 2014 yılında başladı.

2014 yılında Tripp’in sınıf öğretmeni, öğrencilerden bir şey icat etmelerini istedi. Tripp, bu meydan okumayı kabul ederek hayatının en doğru kararını verdi. Çocuğun, legolarıyla oynarken aklına bir fikir geldi.

Legolar, sürekli parçalanıyordu. Bir yapıştırıcıya ihtiyacı vardı. Güçlü ancak kalıcı tutkalın yaptığı gibi legoları mahvetmeden tekrar tekrar ayrıştırılabilecek bir tutkal olması gerekiyordu.

Bu fikrini babasıyla paylaştı ve baba, bunun milyon dolarlık bir fikir olduğunu söyledi. Çocuk bir açıdan şanslıydı çünkü babası, laboratuvarda çalışıyordu.

10 yaşındaki Tripp, “Uluslararası Torrance Mirası Yaratıcılık Ödülleri” yarışmasına katıldı.

Yarışmayı kazanmak için yeni bir ürün, daha önce hiç yapılmamış, çocukların gerçekten ihtiyaç duyduğu bir fikir bulmak gerekiyordu. Yapıştırıcıyla bu yarışmada birinciliği kaptı.

2015 yılında bir kampanya başlattı ve bu lego yapıştırıcısı girişimi hayata geçirmek için 40 bin dolar topladı.

Daha sonradan “LeGlue” adını vereceği bu yapıştırıcıyı üretmeye başladı.

Yapıştırıcı ılık suda çözülebildiği için ısıtarak legolar tekrar parçalara ayrılabiliyordu. Yani oldukça pratik bir icattı.

ABD’nin ünlü girişimcilik programı Shark Tank’te icadını sergiledi ve yatırımcılar çocuğu destekledi. İcadına evinin mutfağında başlayan Tripp, 2017’de en az 7 bin satış yapmıştı bile.

2022’ye kadar Tripp’in yıllık kârı en az 1 milyon dolara ulaşmıştı. Babası, bunun milyon dolarlık bir fikir olduğunu söylerken haklıydı. Geride bıraktığımız 2024 yılında ise satışlar, 2 milyon doların üstüne çıktı.

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