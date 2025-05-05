Apple geçtiğimiz aylarda iPhone 16e ile birlikte "ailenin yeni üyesini" tanıtmıştı. Peki gelecek yıllarda da 'e' serisi telefonlar görecek miyiz?

Apple, uygun fiyatlı olarak tanıttığı yeni iPhone 16e modelini sürdürülebilir kılmakta kararlı. Şirket, yeni nesil 'e' serisi iPhone’larla daha önce girmekte zorlandığı pazarlarda kendine yer açmayı hedefliyor.

Analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre Apple 2026 yılının ilk yarısında iPhone 17e'yi, 2027’nin aynı döneminde ise iPhone 18e’yi piyasaya sürecek. İlginç olan ise bu planlamaya göre 2028 yılında gelmesi beklenen iPhone 19e’ye dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Kuo iPhone 19e ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmazken, gelecekte daha fazla detayın ortaya çıkacağını söylüyor.

iPhone 17e ve iPhone 18e gelecek, iPhone 19e belirsiz

Apple’ın bu yeni stratejisi esasında Samsung'un geniş telefon yelpazesini örnek alıyor. Eskiden yalnızca üç dört modelle birlikte premium segment kullanıcılarını hedefleyen Apple, yeni 'e' serisi ile daha düşük bütçeli kullanıcıları da hedeflemeye devam edecek.

Kuo'ya göre Apple yeni 'e' serisi telefonları yılın ilk aylarında duyurmaya devam ederek odağı üzerinde tutacak ve yıl sonuna doğru üst segment modelleriyle birlikte markaya olan ilgi ve popülariteyi artıracak.

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