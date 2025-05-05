Apple, merakla beklenen iOS 18.5 güncellemesinin yakında kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Apple bugün yeni Pride koleksiyonu için yaptığı basın açıklamasında, bir aydan fazla süren beta testlerinin ardından iOS 18.5'in çok yakında yayımlanacağını açıkladı. Biz de içeriğimizde şu ana dek bilinen iOS 18.5 ile gelecek yenilikleri sizler için listeledik.

iOS 18.5 ile gelecek yenilikler

iOS 18.5, iPhone'lar için nispeten küçük bir güncelleme olacak ve şu ana kadar yalnızca birkaç yenilik gün yüzüne çıkmış durumda.

Özellikle Mail uygulamasında ve Ayarlar kısmında birkaç değişiklik var. Güncelleme ayrıca iPhone ve iPad'ler için yeni bir Pride duvar kâğıdını da içeriyor.

Mail

Posta uygulamasında sağ üst köşedeki üç noktalı daireye dokunarak kişi fotoğraflarını artık doğrudan uygulama içinden kolayca kapatabileceksiniz.

Bu, önceki iOS sürümlerinde de var olan bir ayardı ancak yalnızca Ayarlar kısmından yapılabiliyordu.

Ayarlar

Ayarlar kısmında AppleCare+ kapsam bilgileri artık daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkacak.

Pride duvar kâğıdı

Apple bugün yeni bir Apple Watch kordonu, saat kadranı ve iPhone ve iPad'ler için yeni bir duvar kâğıdını içeren 2025 Pride koleksiyonunu duyurdu.

Yeni Apple Watch kordonu Apple'ın çevrim içi mağazası üzerinden 1.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, yeni duvar kâğıdı iOS 18.5 ile gelecek.

Duvar kâğıdında, kullanıcılar telefonlarını hareket ettirdikçe, kilitledikçe veya kilidini açtıkça konumu değişen renkli çizgiler yer alıyor.

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iOS 18.5 ile geleceği ortaya çıkan yenilikler şimdilik bunlarla sınırlı ancak yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.