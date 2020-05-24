İngiltere'de yaşayan ve 139.000 kişinin abone olduğu YouTube kanalından fitness videoları yayınlayan 18 yaşındaki bir genç, bir ayda bu işten ne kadar kazandığını açıkladı. YouTube'a tam zamanlı bir iş gözüyle baktığını söyleyen genç, kanalına odaklanmak için üniversiteye bir senelik ara vermeyi planlıyor.

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube'da bir kanal sahibi olup para kazanabilmek için neler gerekiyor? Görünen o ki, en az 100.000 aboneye sahip YouTube kanallarının yaratıcılarına ne kadar para kazandırdığı, kanaldaki videoların içeriğine ve ne tür izleyicileri kendine çektiğine göre değişiyor. Örneğin İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Joe Farrington, 139.000 kişinin abone olduğu 'Joe Fazer' isimli kanalında fitness videoları çekip yayınlıyor ve YouTube'u 'tam zamanlı bir iş' gibi gördüğünü söylüyor.

Farrington YouTube kanalına 2012 yılında başlamış ve bugüne kadar farklı kanallar da kurmuş. 18 yaşındaki genç, parayı videolarındaki sponsorlar ve reklamlar aracılığıyla kazandığını söylüyor. Bu kanalı yaratmadan önce fitnessa başlayan Farrington, Yaşadığı dönüşümü paylaşmış ve bu paylaşımı internette viral hale gelerek 26 milyon kez izlenmiş.

Google AdSense para kazandırıyor

YouTube'da video yaratıcıları, 'CPM oranı' adı verilen bir yöntemle çalışan Google AdSense üzerinden para kazanıyorlar. CPM ya da '1.000 video görüntülenmesi başına maliyet', üreticiden üreticiye değişiyor ve hiçbir üretici sürekli aynı CPM oranına sahip olmuyor. CPM birçok faktöre bağlı: izleyicilerin normal olarak videonun neresinde azaldığından tutun da videonun kendine çektiği reklamcılara kadar. Birçok yaratıcı mümkün olan en fazla parayı kazanabilmek için çeşitli reklam yerleştirme stratejilerine sahipler.

Örneğin reklam verenler, bilgi veren işletme bağlantılı videolara, vlog stili videolardan daha fazla para veriyorlar. Oran aynı zamanda sezona göre de değişiyor. Örneğin yılın başında düşük CPM oranları, yılın sonunda doğru yüksek oranlarla yer değiştirebilir. Küfür ya da telifli müzik içeren videolar YouTube tarafından işaretlenebilir ve parasından edilebilir. Bu durumda yaratıcı ya çok zor para kazanır ya da hiç kazanamaz. YouTube'un en büyük yıldızlarından biri olan David Dobrik, haftalık olarak videoları ortalama 10 milyon kez izlense de AdSense'ten aylık olarak yalnızca 2.000 dolar civarı kazandığını söylemişti.

2 yıl önce vücudunun fitness ile beraber nasıl değiştiğini gösterdiği videosuyla ün kazanan Farrington, bu videodan AdSense aracılığıyla 8.000 dolar kazanmış. Hatırlatmak gerekirse bu video toplamda 26 milyon kez izlenmişti. Bu video sayesinde 60.000 civarında abone kazanan Farrington, aylık olarak kanalından 560 dolar civarında bir para kazanıyor. Genç YouTube yıldızı, sponsorluk anlaşmalarından gelen parayla YouTube'dan gelen paranın oranının yüzde 70'e yüzde 30 olduğunu söylüyor. Farrington'ın İngiltere'nin popüler protein tozu şirketi My Protein ile uzun dönemli bir sponsorluk anlaşması bulunuyor.

Bununla birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle yeniden düzenlenen reklamlar nedeniyle AdSense gelirlerinin dramatik bir biçimde düştüğü belirtiliyor. Farrington, izlenme sayılarının ikiye katlandığını ancak gelirlerinin yarıya düştüğünü söylüyor. Farrington, bu sonbaharda okuduğu üniversiteyi bir seneliğine bırakıp YouTube kanalına odaklanmayı düşünüyor.