Mediamarkt, Telefon Yerine Su Gönderdiği İddiaları Yalanladı

Bir YouTube kullanıcısı dün Mediamarkt’tan sipariş ettiği telefon yerine kendisine bir şişe su gönderildiğini iddia etmişti. Olayın internette yayılmasından sonra Mediamarkt konuyla ilgili bir dizi açıklamada bulundu.

İnternet alışverişlerinde güvenilirlik konusunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün YouTube üzerinde yer alan bir video da tam da bu noktaya parmak basıp bir dizi iddia ortaya atmış ve biz de bu konuyla ilgili bir haber yapmıştık. Haberde bir kullanıcı güvenilir bir firma olarak tanınan Mediamarkt hakkındaki videosunda şirketi suçlayan açıklamalar yapmış, akıllı telefon sipariş ettiği kargo paketinden su şişesi çıktığını iddia etmişti.

Videonun içeriğinde yer alanlar dikkat çekiciydi. Samsung A10S modeli bir akıllı cihaz alan Oğuzhan Yıldırım isimli kullanıcının beyan ettiğine göre, Aras Kargo aracılığıyla gelen paketin içerisinden ezilmiş ve etiketi olmayan bir şişe içerisinde yarım litre su çıkmıştı. Yine kişinin aktardığına göre Mediamarkt konuyla ilgilenmemiş, işin peşini bırakmış ve suçu kargo firmasına atmıştı.

Mediamarkt iddiaları yanıtladı:

Mediamarkt firması ise konuyu takip ettiğini gösteren bir dizi açıklamada bulundu. Açıklamada, “MediaMarkt olarak kamuoyuna yansıyan konuyu yakından takip ediyor, en doğru bilgiyi paylaşabilmek için sürecin ilk anından itibaren gerekli kurum içi incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz.Kurum olarak kusursuz ve eksiksiz bir hizmet verebilmek için mediamarkt.com.tr ve Çağrı Merkezimiz üzerinden satın alınan ürünlerin paketleme süreçlerini video kayıt altına alıyoruz. Şikayete konu olan ürünün paketlenme sürecini izlediğimizde de ürünün prosedürlere uygun ve hatasız gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu nedenle ilgili şikayetin kurumumuzla ilgili olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.” sözlerine yer verildi.

Görüldüğü gibi tüm süreçlerin kayıt altında olduğunu açıklayan Mediamarkt firması, suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini açık bir dille belirtmiş durumda. İddiaları ortaya atan YouTube kullanıcısı ise konuyla ilgili başka bir yorum yapmış değil. Olayın nasıl şekilleneceğini ve sonucun ne olacağını tüketiciler ve firmayı tercih eden müşteriler merakla bekliyor.