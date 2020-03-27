101 Yaşında Bir Adam Koronavirüsü Yenmeyi Başardı

İtalya’nın Rimini şehrinde yaşayan 101 yaşındaki bir adam koronavirüsü yenmeyi başardı. İspanyol gribi salgını ve İkinci Dünya Savaşı gibi felaketleri atlatmayı başaran adam koronavirüsünü de yenerek insanlık tarihine geçti.

Koronavirüsün özellikle yaşlıları tehdit ettiği söyleniyor. Ancak gelen haberler yaşlıların da koronavirüsten kurtulabildiğini gösteriyor. Bay P olarak isimlendirilen 101 yaşındaki bir İtalyan, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Bay P, 1919 yılında İspanyol gribi İtalya’yı etkisi altına aldığında doğdu. İtalya’da 600.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İspanyol gribi salgınından zarar görmeden kurtulan adam, İkinci Dünya Savaşı’na da tanıklık etti.

Büyük felaketlerden sıyrılarak 101 yaşına gelen Bay P, geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesi ile Rimini’deki Infirmi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alındı. Geçtiğimiz haftadan beri tedavi altında olan adam, çarşamba günü koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.

Dünyanın dört bir tarafından Bay P gibi yaşlı insanların koronavirüsten kurtulduğu haberleri gelmeye devam ediyor. Bilim insanları, yaşlıların en yüksek risk grubunu oluşturduğunu ısrarla hatırlattığı bu kriz günlerinde bu gibi haberler moral verici oluyor.