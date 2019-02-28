Google, gelecek ayın ikinci haftasında Chrome'un yeni sürümünü yayınlayacak. Peki Chrome 73 ile birlikte kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor?

Google, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’un yeni sürümünü 12 Mart’ta yayınlayacak. Chrome 73 adını taşıyacak yeni sürüm, tarayıcıya birbirinden faydalı pek çok özellik kazandıracak. Chrome 73’ün kullanıcıları en fazla mutlu edecek özelliklerini aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz. Google’ın bu özelliklerden herhangi birini başka bir güncellemede yayınlamak üzere Chrome 73’ten kaldırabileceğini unutmayın.

Karanlık Mod (Şimdilik Sadece Mac’te)

Google, Chrome’un macOS Mojave sürümü için Karanlık Mod desteğini getiriyor. Bu mod, kullanıcılar tarafından uzun zamandır bekleniyordu. Karanlık Mod’un tek kötü yanı, Chrome’un Gizli Sekme’si ile fazlasıyla benzerlik göstermesi. Chrome’u Karanlık Mod’da kullanmak için /Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome adresine gidip Force Dark Mode’u etkinleştirmelisiniz.

Sekme Gruplandırması

Benim gibi tüm günü bilgisayar karşısında geçiren biriyseniz tarayıcınızda zaman zaman onlarca sekmenin biriktiğini fark etmişsinizdir. Sekme Gruplandırması özelliği, temelde Windows’un görev çubuğu ile aynı işlevi görüyor. Benzer sekmeleri birleştirerek Chrome’un çorap çekmecesine dönmesini engelliyor.

Medya Tuşları Desteği

Klavyelerimizde onlarca tuş bulunuyor ve bunlardan en önemlilerinden biri de medya tuşları. Bu tuşlar sayesinde izlediğimiz, dinlediğimiz medya dosyalarını kontrol edebiliyoruz. Sorun şu ki Chrome, klavyedeki medya kontrol tuşları için destek sağlamıyor. Dolayısı ile bu tuşlar, bilgisayarda en fazla vakit geçirdiğimiz web tarayıcıda işe yaramaz hale geliyor. Chrome 73 ile birlikte medya tuşlarını tarayıcıda açılan medya dosyalarını kontrol etmek için kullanabileceksiniz.

Gelişmiş Resim İçinde Resim Modu

Resim içinde Resim modu, Chrome 70’ten bu yana kullanıcıların hizmetinde. Fakat Chrome 73, Resim içinde Resim moduna otomatik pencere özelliği getiriyor. Bu özellik sayesinde sayfayı, izlediğiniz videonun dışına kaydırdığınızda video otomatik olarak pencere modunda oynatılmaya devam edecek. Ayrıca Resim içinde Resim modundan çıkmak için sekmeye geri dön butonuna tıklamanız yeterli olacak.

Gelişmiş Senkronizasyon Ayarları

Google, Chrome 73 ile birlikte senkronizasyon ayarlarını geliştiriyor ve menüyü ‘Senkronizasyon ve Google Hizmetleri’ olarak yeniden adlandırıyor. Artık bu menüyü kullanarak yalnızca farklı Google hesaplarını değil, bazı Google ayar ve servislerini de senkronize edebilirsiniz.

Bildirim Rozetleri

Google, web uygulamalarının gelişmesi ile birlikte Chrome tarayıcıyı da bu uygulamalara göre geliştiriyor. Chrome 73, Badging API sayesinde web uygulamalarının bildirim rozetleri çıkarmasını sağlayacak.

Android Güncellemeleri

Chrome 73, Android uygulamasının indirme yöneticisini, indirme göstergesini ve indirme geçmişi sayfasını iyileştiriyor. Ayrıca Omnibar’a URL paylaşımı kolaylaştıran bir paylaş ve düzenle simgesi geliyor.