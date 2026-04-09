Google Chrome Kullanıcılarını Sevindirecek İki Yeni Özellik Geldi: Okuma Modu ve Dikey Sekmeler!

Google Chrome kullanıcılarını sevindirecek iki önemli özellik geldi. Okuma modu ve uzun zamandır beklenen dikey sekmeler artık Google Chrome'da kullanılabilir durumda.

Yeni gelen okuma modu, sayfalardaki gereksiz karmaşayı kaldırarak daha sade ve rahat bir okuma deneyimi sunuyor ancak asıl dikkat çeken özellik, sekmelerin artık üstte yatay yerine yan tarafta dikey olarak görüntülenebilmesi.

Dikey sekmeler nihayet Google Chrome'da

Modern ekranlar geniş tasarıma sahip, yani yatay alan bol, dikey alan ise daha sınırlı. Buna karşın internet siteleri genellikle dikey kaydırma üzerine kurulu. Dikey sekmeler tam da bu noktada devreye giriyor:

Ekranın üst kısmında yer açarak içerik için daha fazla alan sağlıyor

Çok sayıda sekmeyi daha düzenli görmeyi mümkün kılıyor

Sekme başlıklarını tam olarak okuyabildiğiniz için aradığınızı bulmak kolaylaşıyor

Örneğin küçük bir dizüstü bilgisayarda 20’den fazla sekme açtığınızda, yatay görünümde sadece ikonlar kalırken, dikey sekmeler sayesinde başlıklarıyla birlikte net şekilde görüntülenebiliyor.

Siz de kullanmaya başlayabilirsiniz

Daha öncelerde dikey sekme için pek çok kişi farklı tarayıcı arayışına giriyordu ancak bu durum artık değişti.

Siz de Google Chrome’u güncelleyip sekme çubuğuna sağ tıklayarak “Dikey Sekmeleri Göster” seçeneğini aktif edebilirsiniz.