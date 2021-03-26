İstanbul dahil olmak üzere 3 farklı ilde dijital para sistemi üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapan bir şebeke, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Uzun zamandır yatırımcılarını mutlu eden Bitcoin çılgınlığından faydalanmak isteyen dolandırıcılar, kurdukları dijital para sistemi ile İstanbul merkezli olmak üzere 3 farklı ilde yüksek kar vaadiyle insanları dolandırmaya başladı.

Toplamda 9 kişiden oluşan sahte Bitcoin şebekesinden 8 kişi, 12 milyon TL’lik vurgun yapmalarının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Şube müdürlüğü, henüz yakalanamayan bir kişinin peşinde olduklarını belirtti.

3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Kripto para piyasasının değerlenmesi ile birlikte dijital dünyada insanları dolandırmaya çalışan insanların sayısı bir hayli artmaya başladı. Son dönemlerde bir hayli yükselen Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen vatandaşlardan yararlanmak isteyen bir şebeke, insanları bir şekilde kandırmayı ve toplamda 12 milyon TL’lik hasılat elde etmeyi başardı.

Söz konusu şebeke, yüksek kar vaadiyle internet ortamında reklam verdikten sonra İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında polis ekipleri İstanbul başta olmak üzere 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 kişiden oluşan ekipten 8’i yakalanarak emniyete götürülürken, diğer zanlının hala arandığı belirtildi.