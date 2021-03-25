Bitcoinin uzun zamandır devam eden yukarı ivmesinde geçtiğimiz hafta yaşanan 60 bin dolar zirvesinden sonra bir düşüş başlamıştı. Analistler, son 24 saatte yüzde 10 değer kaybeden Bitcoin'de düşüşün bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

Bitcoin, sizlerle daha önce paylaştığımız üzere, geçtiğimiz hafta 60 bin doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 13 Mart tarihinde yaklaşık olarak 61 bin dolardan işlem gören Bitcoin, bu seviye sonrasında düşüşe geçmiş, sonrasındaki haftayı da ortalama 58 bin dolar seviyesinde kapatmıştı.

Bu haftaya ise yine düşüşle başlayan Bitcoin, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 52 bin dolar seviyesine kadar düştü. Devam eden değer kaybına yönelik açıklamalarda bulunan analistler, Bitcoin'de düşüşün bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Genel görüş Bitcoin'in değerinin 50 bin doların altına düşeceği yönünde:

Analistlerden gelen ilk yorumlara göz attığımızda genel kanının Bitcoin'in değerinin 50 bin doların altına ineceği yönünde olduğunu görüyoruz. Kripto para analisti Kamile U.'ya göre düşen trendin altında kaldığı sürece Bitcoin'de düşüş devam edecek.

Popüler kripto para analistlerinden biri olan Michael van de Poppe'e göre ise, Bitcoin, 49 bin 500 - 51 bin dolar arasında destek bulabilecek. Ancak tüm analistler düşüşün büyük bi risk olduğunu düşünmüyor. Bir başka önde gelen kripto para analisti olan bozok6'ya göre 52 bin 500 dolar seviyesi oldukça önemli ve eğer yeniden bu seviyeye yükseliş gerçekleşirse gidişat değişebilir.

Düşüş 42 bin dolara kadar devam edebilir;

Genel öngörü düşüşün devam edeceği yönünde ancak bu durumda hangi seviyelere kadar ineceği esas merak konusu oluyor. Bu noktada görüş bildiren analistlerin çoğu, desteğin kırılması durumunda 42 bin 500 dolar seviyesine kadar düşüşün devam edebileceğini vurguluyor.